Campanha de Lula reage a fotos com lobista e nega relação pessoal

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu, nesta sexta-feira (28/8), à repercussão de fotografias em que o petista aparece ao lado da lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em nota, a equipe reforçou que os registros não representam proximidade entre os dois.

“O presidente Lula é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos. A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política”, afirmou a campanha.

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A manifestação ocorre após Lula dizer, durante sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, na quinta-feira (27), que não conhece Roberta e que não saberia reconhecê-la caso ela passasse à sua frente. Após a declaração, imagens do presidente ao lado da lobista voltaram a circular nas redes sociais.

Nos bastidores, aliados do chefe do Executivo já haviam sustentado ao Correio que Lula, pela exposição acumulada ao longo de sua trajetória política, faz registros com inúmeras pessoas em compromissos públicos e eleitorais. Segundo interlocutores, nem todas mantêm relação ou proximidade com o presidente.

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A campanha adotou o mesmo argumento para explicar a declaração dada ao JN. “Foi esse o sentido da resposta dada pelo presidente na entrevista ao Jornal Nacional: Lula não mantém qualquer relação com Roberta Luchsinger e nunca teve interlocução com ela”, acrescentou.

Roberta passou a ocupar o centro do debate político por sua proximidade com Lulinha e por aparecer em apurações que investigam uma suposta atuação do filho do presidente em esquemas de tráfico de influência. Durante a sabatina, Lula afirmou que eventuais irregularidades devem ser apuradas pelas autoridades e que o filho terá de responder caso algum ilícito seja comprovado.