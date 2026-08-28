Haddad celebra voto "TarLula" como rejeição a Flávio Bolsonaro

Ainda que o TarLula signifique menos votos à campanha em São Paulo, Haddad disse que a rejeição a Flávio deve ser celebrada - (crédito: PT/Divulgação)

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou, nesta sexta-feira (28/8), que o eleitor que vota em Tarcísio de Freitas (Republicanos) para governador e em Lula (PT) para presidente quer, na verdade, “escapar” de Flávio Bolsonaro (PL).

A análise se refere ao fenômeno conhecido como “voto TarLula”. Uma pesquisa Quaest divulgada nesta semana indicou que 11% dos eleitores paulistas que pretendem votar em Lula também declararam intenção de voto em Tarcísio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais

Para Haddad, mesmo que essa tendência signifique menos votos para sua campanha no estado, a rejeição a Flávio Bolsonaro deve ser celebrada.

“Na verdade, existe muita rejeição ao Flávio. Então é um voto que procura o Lula. Não é um voto que está procurando o Tarcísio. É um voto que está procurando Lula para escapar do Flávio”, disse o petista após um evento de campanha na zona leste de São Paulo.

Haddad considera a leitura atual sobre o fenômeno “cientificamente equivocada” e vê a situação como motivo de comemoração. “O paulista pode estar procurando uma alternativa ao Flávio. Isso é motivo de celebração pra mim. Entender que o Flávio não tem a menor condição de presidir a República”, acrescentou.

O candidato do PT também classificou Flávio Bolsonaro como um grande risco institucional para o país, afirmando que o senador tem muito a explicar do ponto de vista ético.

Segundo Haddad, ele é “um candidato a presidente com a maior capivara da história da República”. O petista citou pontos que, em sua visão, não foram esclarecidos: o patrimônio, os imóveis comprados com dinheiro da loja de chocolate, as “rachadinhas”, a mansão adquirida com dinheiro do Banco BRB e a relação com o Banco Master.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.