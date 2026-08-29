Em Minas, Lula promete aprovação do fim da escala 6x1 na semana que vem

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o do Senado, Davi Alcolumbre, e o da Câmara dos deputados, Hugo Motta, no Palácio da Alvorada. Copyright - (crédito: Ricardo Stuckert.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (29/8), que será aprovada na próxima semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1. A fala ocorreu durante o ato Mulheres com Lula, em Belo Horizonte (MG).

“Democracia não é o povo ficar de cabeça baixa, calado. Democracia é o povo de cabeça erguida, gritando o que ele deseja e o que ele quer. Portanto, nós vamos aprovar, nesta semana, o fim da escala 6x1”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele defendeu a mudança como uma forma de homens e mulheres terem mais tempo de qualidade para se dedicar à família, viajar e “namorar”. Segundo ele, a proposta de fim da escala 6x1 é uma “coisa sagrada” para o governo.

A PEC tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e deve ser analisada pelos parlamentares na próxima quarta-feira (2/9). Depois, a matéria segue para o Plenário da Casa, onde precisa de 49 votos favoráveis dos senadores em dois turnos para ser aprovada. A expectativa do governo é que a matéria seja votada na comissão e no Plenário no mesmo dia.

Leia também: Lula faz acordo para Congresso avançar em PEC 6x1 e taxa das blusinhas

O evento

Esta é a segunda viagem de Lula ao estado mineiro desde o início da campanha eleitoral. Ele retorna ao estado em meio a um empate técnico em pesquisas com o seu principal adversário, o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com a pesquisa Real Time Big Data desta quinta-feira (27), em Minas Gerais, Lula lidera com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra Flávio com 44%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, portanto, os dois estão tecnicamente empatados no estado.

A agenda de Lula busca atrair o eleitorado feminino, que representa a maior parcela dos votantes no país. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil conta com 83.877.126 mulheres aptas a votar, o que corresponde a 52,84% do total nacional.

Leia também: Ato feminino recebe Lula pela segunda vez em BH



O ato político Mulheres com Lula contou com a participação da primeira-dama Janja Lula da Silva, das candidatas ao Senado por Minas Gerais, Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL) e do candidato ao governo do estado, Patrus Ananias (PT). A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também estava presente.

Do governo, participaram as ministras Márcia Lopes (Mulheres), Esther Dweck (Serviço Público), Miriam Belchior (Casa Civil), Margareth Menezes (Cultura), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Janine Mello (Direitos Humanos), Raquel Barros (Igualdade Social) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Social e Agrário).

Ao tomarem a palavra, as ministras destacaram as políticas públicas do governo Lula voltadas às mulheres, reforçando o compromisso com um país mais justo e igualitário, garantido pelo acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia e aos demais direitos fundamentais. Um vídeo da primeira-dama no mesmo sentido também foi exibido.