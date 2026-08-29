Justiça determina que Peninha apague vídeo que associa Renan Santos a drogras

A Justiça de São Paulo determinou, nesta sexta-feira (28/8), que o escritor Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, retire do YouTube um vídeo em que associa o candidato à Presidência Renan Santos (Missão) ao uso de drogas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A 17° Vara Cívil do Foro Central Cível concedeu o prazo de cinco dias a Peninha e ao Google para que a remoção de conteúdo seja efetivada, estando sujeitos à pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada ao montante de R$ 30 mil, em caso de descumprimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A juíza Renata Martins de Carvalho atendeu a um pedido de tutela de urgência apresentado por Renan Santos. “Verifica-se que o conteúdo impugnado veicula declarações que, em tese, associam a pessoa do autor a fatos e expressões de caráter depreciativo, com potencial de atingir sua honra e imagem, com evidente risco de dano”, avaliou na decisão.
Em nota à imprensa, a campanha do presidenciável afirmou que “críticas políticas fazem parte do debate público”, mas pontuou que “acusações criminosas e incitação à violência ultrapassam qualquer limite razoável da liberdade de expressão”.
O vídeo foi publicado em 5 de agosto de 2026 com o título "O candidato que virou pó" e uma imagem de Renan Santos. O candidato apresentou o pedido de tutela argumentando que o conteúdo buscava o relacionar ao uso de entorpecentes como cocaína e à prática de condutas ilícitas, além de proferir ofensas pessoais e declarações que “reputa incompatíveis com os limites da liberdade de expressão”.
Na publicação, Peninha menciona Renan “com referência a ser usuário de entorpecente e fazez sexo com travestis” e “com palavras ofensivas” explica a juíza na decisão. Ela cita ainda o perigo de dano já que o vídeo continua disponível e com ampla visualização.
Saiba Mais
- Política Ato feminino recebe Lula pela segunda vez em BH
- Política O impacto histórico das sabatinas do JN nas eleições presidenciais
- Política Flávio volta a negar críticas às urnas e diz que respeitará resultado
- Política Flávio diz que Pix é 'inegociável' e afirma que Lula 'provocou' tarifaço
- Política Flávio Bolsonaro na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista à emissora
- Política Flávio diz que pagamentos de Vorcaro foram "investimento privado"