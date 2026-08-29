Carlos Bolsonaro visita pai e diz que ex-presidente mandou recado a SC

O ex-vereador e candidato ao senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL) visitou, neste sábado (29/8), o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar após ter sido condenado por tentativa de golpe pela invasão aos Poderes em janeiro de 2023 culminado por sua derrota nas urnas. Em publicação nas redes sociais, Carlos relatou parte da conversa e afirmou que o ex-mandatário enviou um abraço a apoiadores de onde concorre.

“Hoje, 29 de agosto de 2026, mais uma vez visito meu pai, Jair Bolsonaro, em seu cárcere. Transmiti a ele tudo o que sinto por onde ando. Perguntou por todos, mandou um baita abraço a Santa Catarina e para todos”, escreveu nas redes sociais.

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Segundo Carlos, durante o encontro, Bolsonaro também relembrou episódios de sua infância em São Paulo. O ex-presidente recebeu o filho vestindo uma camisa do Santa Cruz, clube pernambucano. O uso de camisas de futebol tornou-se uma das marcas de Bolsonaro ao longo de sua trajetória política.

Na postagem, Carlos adotou um tom pessoal ao falar sobre a situação do pai e disse já sentir saudades após a visita. “Pai, estava com saudades e já sinto saudades novamente, assim como sei que o Brasil também sente”, afirmou.

O filho do ex-presidente ainda pediu que Bolsonaro se mantenha bem durante o período de prisão. “Fique bem, porque precisamos de você bem para que nós também fiquemos bem. Esse é o acordo, e vamos cumpri-lo!”, acrescentou.

Ao encerrar a publicação, Carlos chamou o pai de “Nobre Guerreiro” e desejou que Deus estivesse “com todos em mais este dia”.