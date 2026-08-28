Flávio diz que pagamentos de Vorcaro foram "investimento privado"

A sabatina de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na TV Globo, na noite desta sexta-feira (28/8), começou pelo escândalo do Banco Master, pela relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro e pelo financiamento de Dark Horse, filme sobre o pai, Jair Bolsonaro. Flávio foi entrevistado por Renata Vasconcellos e César Tralli.

Vorcaro, investigado por fraudes bilionárias no sistema financeiro, destinou R$ 61 milhões para o filme. Flávio afirmou que não há nada de irregular em buscar financiamento privado para uma produção sobre o próprio pai. Também negou ter recebido o dinheiro diretamente e disse que os recursos foram destinados à produtora.

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"Não tem absolutamente nada de errado em um filho buscar um financiamento privado para um filme do próprio pai", disse. Segundo Flávio, "não tenho absolutamente nada de irregular nesse filme [...] eu não fui buscar dinheiro em lei Rouanet, eu não fui buscar dinheiro em recursos públicos".

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Ao falar sobre sua relação com Vorcaro, Flávio disse que ela se restringia ao filme. Os jornalistas lembraram, porém, de uma mensagem enviada pelo senador ao banqueiro na qual dizia “estou e estarei contigo sempre”. Flávio respondeu que a declaração estava relacionada ao projeto e ao desejo de garantir que a produção fosse concluída.

A entrevista também abordou a falta de detalhes sobre o financiamento. Flávio foi questionado sobre o contrato, a planilha de gastos, os demais investidores e o caminho dos recursos enviados ao exterior. Ele citou uma prestação de contas feita pela produtora e afirmou que uma perícia mostrou que não houve dinheiro público no filme.

Quando Tralli perguntou diretamente quando o contrato seria divulgado, Flávio afirmou que não assinou contrato com Vorcaro. Segundo ele, sua participação no projeto foi autorizar o uso da própria imagem e captar investidores. Sobre a planilha, voltou a dizer que as informações já estavam disponíveis.

"Então, mais uma vez, isso é um livro que está fechado, ressignificado e na prateleira para quem quiser abrir e ter acesso a hora que quiserem", disse Flávio.

Outro momento da sabatina foi a pergunta sobre a visita de Flávio à casa de Vorcaro, em São Paulo, quando o banqueiro já era investigado. O senador respondeu citando uma suposta reunião de Vorcaro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes do governo.

Ao longo da entrevista, Flávio manteve a versão de que não houve irregularidade no financiamento e que as informações sobre o filme já são públicas. Os jornalistas, por outro lado, voltaram a destacar que ainda não estavam disponíveis ao eleitor todos os detalhes sobre os gastos e o caminho do dinheiro.