Flávio Bolsonaro defende redução de "entraves ambientais" em Angra

Durante uma motociata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste sábado (29/8), o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu a redução de "entraves ambientais e burocráticos" para estimular o desenvolvimento do turismo no município.
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Segundo o candidato, Angra dos Reis tem potencial para ampliar a atividade turística e gerar mais desenvolvimento econômico. Ele afirmou que eventuais mudanças devem manter a preservação ambiental como princípio.
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“Vamos falar de propostas para Angra dos Reis, esse lugar maravilhoso que tem que viver cada vez mais do turismo. Vamos destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo”, disse.
Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. Entre os aliados estavam Alfredo Gaspar, indicado como candidato a vice, Douglas Ruas, que disputa o governo do estado do Rio de Janeiro, Carlos Portinho e Carlos Jordy, candidatos ao Senado, e Renato Araújo, que concorre a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro.
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