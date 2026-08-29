Flávio Bolsonaro defende redução de "entraves ambientais" em Angra

Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. - (crédito: AFP)

Durante uma motociata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste sábado (29/8), o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu a redução de "entraves ambientais e burocráticos" para estimular o desenvolvimento do turismo no município.

Segundo o candidato, Angra dos Reis tem potencial para ampliar a atividade turística e gerar mais desenvolvimento econômico. Ele afirmou que eventuais mudanças devem manter a preservação ambiental como princípio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio volta a negar críticas às urnas e diz que respeitará resultado

“Vamos falar de propostas para Angra dos Reis, esse lugar maravilhoso que tem que viver cada vez mais do turismo. Vamos destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo”, disse.

Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. Entre os aliados estavam Alfredo Gaspar, indicado como candidato a vice, Douglas Ruas, que disputa o governo do estado do Rio de Janeiro, Carlos Portinho e Carlos Jordy, candidatos ao Senado, e Renato Araújo, que concorre a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

