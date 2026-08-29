InícioPolítica
Escala 6x1

Flávio Bolsonaro defende redução de "entraves ambientais" em Angra

Durante motociata o candidato à Presidência pelo PL afirmou que pretende destravar investimentos em Angra dos Reis, com medidas de desenvolvimento que preservem o meio ambiente

Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. - (crédito: AFP)
Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. - (crédito: AFP)

Durante uma motociata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste sábado (29/8), o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu a redução de "entraves ambientais e burocráticos" para estimular o desenvolvimento do turismo no município.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o candidato, Angra dos Reis tem potencial para ampliar a atividade turística e gerar mais desenvolvimento econômico. Ele afirmou que eventuais mudanças devem manter a preservação ambiental como princípio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Vamos falar de propostas para Angra dos Reis, esse lugar maravilhoso que tem que viver cada vez mais do turismo. Vamos destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo”, disse.

Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. Entre os aliados estavam Alfredo Gaspar, indicado como candidato a vice, Douglas Ruas, que disputa o governo do estado do Rio de Janeiro, Carlos Portinho e Carlos Jordy, candidatos ao Senado, e Renato Araújo, que concorre a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 29/08/2026 16:08
SIGA
x