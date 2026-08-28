Boulos considera "insuficiente" posição do Ifood sobre "Mais Entregas"

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, classificou como "insuficiente" o posicionamento do aplicativo de entregas iFood diante das alegações de que a modalidade "Mais Entregas" prejudicaria os ganhos dos entregadores.
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Segundo Boulos, pasta recebeu reclamações de entregadores de que o programa representaria a adoção de um "sistema que reduz a remuneração".
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"Segundo estes relatos, os entregadores que se recusam a aderir passam a receber menos demandas pelo algoritmo como uma espécie de punição", completou a nota enviada ao Correio pelo ministério nesta sexta-feira (28/8).
O ministro de Lula ainda queixou-se de que plataformas — como o iFood — atuariam sem transparência. "É um problema crítico e nosso governo tomará medidas efetivas para combatê-lo", afirmou.
Previsibilidade
O sistema permite, ainda conforme o iFood, agendar turnos com até sete dias de antecedência. A modalidade está disponível em 173 cidades e pode elevar a remuneração em até 30%.