Tebet defende união entre agro e agricultura familiar em São Paulo

No PSB, Simone Tebet fará parte da chapa de Lula para a Presidência e de Haddad para o governo de São Paulo - (crédito: Adriano Machado/Reuters)

A candidata ao Senado por São Paulo Simone Tebet defendeu, neste sábado (29/8), que o agronegócio e a agricultura familiar não devem ser tratados como setores adversários. Durante agenda em Presidente Prudente, no interior paulista, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento afirmou que os dois segmentos exercem papéis complementares na produção de alimentos no país.

Ao abordar o tema, Tebet destacou a importância dos pequenos produtores para o abastecimento nacional. “O agro não briga com a agricultura familiar. É a agricultura familiar, aliás, que coloca comida na mesa do povo brasileiro”, declarou. A fala ocorreu ao mencionar uma avaliação do ex-prefeito de Araraquara Marcelo Barbieri, segundo suplente de sua chapa na disputa pelo Senado.

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A candidata, que busca ampliar o diálogo com o setor agropecuário durante a campanha, também defendeu maior atenção às demandas dos municípios do interior de São Paulo, principalmente nas regiões oeste e noroeste do estado.

Entre os pontos levantados está a situação das estradas vicinais utilizadas para transportar a produção rural. Segundo Tebet, parte das prefeituras não dispõe de estrutura e recursos suficientes para conservar as vias, cenário que pode aumentar os custos logísticos e dificultar o escoamento dos produtos.

“Nós precisamos de maquinário, nós precisamos de recursos para que vocês deixem a estrada boa, para nós termos o escoamento da produção, o produto chegar mais rápido e mais barato na mesa da população”, arrematou a pessebista.