Augusto Cury ganha 1 milhão de seguidores em 24h e vira sensação nas redes

O psiquiatra Augusto Cury, candidato à Presidência da República pelo Avante, virou sensação nas redes sociais e ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram somente na quinta-feira (27/8).

Desde que apareceu no debate presidencial da TV Band, no domingo (23/8), Cury disparou em pesquisas no Google e passou a ser conhecido pelo público eleitor. Segundo o Google Trends, ele tem sido mais pesquisado do que Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto.

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Conforme levantamento da plataforma Social Blade, o psiquiatra ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram desde o debate. Hoje, ele bateu a marca de 10 milhões e comemorou: “Quero um país que forme pensadores, cuide das emoções, pare de transformar divergência em guerra e volte a acreditar no futuro. O Brasil só quer ser feliz. E já somos 10 milhões nessa corrente”.

Na pesquisa BTG/Nexus divulgada na segunda-feira (24), o candidato do Avante aparece com apenas 2% das intenções de voto.

Influenciadores apoiam Cury

O movimento nas redes sociais é impulsionado por vídeos que exaltam a candidatura de Cury como opção para fugir da polarização entre Lula e Flávio. Algumas das publicações são feitas por grandes influenciadores.

"Estamos todos concordando que esse é o cara que a gente estava precisando? (...) Qualquer um enxergou a diferença gritante da inteligência e da experiência desse cara [Cury]", disse Yuri Meirelles. O vídeo dele já alcançou mais de 12 milhões de visualizações e 1 milhão de curtidas.

Outro influenciador, Raphael Soares gravou vídeo que também superou a marca de 1 milhão de curtidas. "A frase que fez o Augusto Cury ganhar o meu voto foi: 'Só é digno do poder quem não precisa do poder'. Já tem dinheiro, não precisa de mais. É um homem que não tem vaidade, gente!", disse.

