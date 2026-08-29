Tarcísio diz que Flávio já prestou esclarecimentos sobre 'dark Horse'

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender neste sábado, 29, o aliado Flávio Bolsonaro (PL), ao ser questionado sobre as polêmicas acerca do financiamento do filme Dark Horse pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio solicitou recursos ao dono do Banco Master.
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"Eu acho que ele (Flávio) já prestou os esclarecimentos e toda vez que ele for confrontado ele vai continuar prestando os esclarecimentos", disse Tarcísio de Freitas, em coletiva na Conferência Elas, promovida pela Igreja Videira e voltada ao público feminino. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também participou do evento.
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Antes, o governador também confirmou que Flávio Bolsonaro participará de seu programa eleitoral, assim como ele também vai compor peças do senador.
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"A gente vai ter a oportunidade de gravar com o Flávio, de trazer ele para o programa, então eu vou participar do programa do Flávio, o Flávio vai participar do meu programa e eu vou participar do programa dos meus senadores, Guilherme Derrite e André do Prado. A gente forma um grande time. Esse time está sendo apresentado, então pode ter certeza que vamos estar todos unidos nessa jornada até as eleições", disse.