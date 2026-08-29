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CASO MASTER

Tarcísio diz que Flávio já prestou esclarecimentos sobre 'dark Horse'

Antes, o governador também confirmou que Flávio Bolsonaro participará de seu programa eleitoral, assim como ele também vai compor peças do senador

Fala foi durante coletiva na Conferência Elas, promovida pela Igreja Videira e voltada ao público feminino. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também participou do evento - (crédito: Reprodução/X)
Fala foi durante coletiva na Conferência Elas, promovida pela Igreja Videira e voltada ao público feminino. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também participou do evento - (crédito: Reprodução/X)

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender neste sábado, 29, o aliado Flávio Bolsonaro (PL), ao ser questionado sobre as polêmicas acerca do financiamento do filme Dark Horse pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio solicitou recursos ao dono do Banco Master.

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"Eu acho que ele (Flávio) já prestou os esclarecimentos e toda vez que ele for confrontado ele vai continuar prestando os esclarecimentos", disse Tarcísio de Freitas, em coletiva na Conferência Elas, promovida pela Igreja Videira e voltada ao público feminino. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também participou do evento.

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Antes, o governador também confirmou que Flávio Bolsonaro participará de seu programa eleitoral, assim como ele também vai compor peças do senador.

"A gente vai ter a oportunidade de gravar com o Flávio, de trazer ele para o programa, então eu vou participar do programa do Flávio, o Flávio vai participar do meu programa e eu vou participar do programa dos meus senadores, Guilherme Derrite e André do Prado. A gente forma um grande time. Esse time está sendo apresentado, então pode ter certeza que vamos estar todos unidos nessa jornada até as eleições", disse.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 29/08/2026 22:43
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