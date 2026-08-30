Toffoli adia análise do registro de Renan Santos:"indícios de ilicitudes"

Grande vitória de Renan foi o impedimento de Marçal pelo TSE - (crédito: Reprodução)

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), retirou de pauta o julgamento do registro da candidatura de Renan Santos, do Missão, à Presidência da República. Em despacho divulgado na noite deste sábado, o magistrado apontou a existência de "indícios de ilicitudes" relacionados ao registro da chapa presidencial.

O ponto levantado por Toffoli envolve as informações sobre as redes sociais vinculadas à candidatura de Renan Santos e apresentadas à Justiça Eleitoral.

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"Constata-se que, em petições apresentadas em 19/8/2026, os candidatos componentes da chapa, Renan Antônio Ferreira dos Santos e Aroldo Medina informaram o total de 18 perfis em redes sociais, como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026", escreveu Toffoli.

Pelas regras eleitorais, os candidatos precisam informar, no pedido de registro, os endereços dos canais utilizados para comunicação na internet. Como a relação completa foi apresentada posteriormente pela chapa, Toffoli decidiu suspender a análise do processo, que estava prevista para começar nesta segunda-feira.

Com a retirada de pauta, o TSE poderá examinar as novas informações encaminhadas pela candidatura e abrir prazo para que os advogados do Missão se manifestem sobre o caso.

Além das contas pessoais de Renan em plataformas como Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, o partido informou outros endereços associados ao candidato. Entre eles estão os perfis "Onça Viral", "Multiverso Amarelo" e "Jaguatirica Hub".