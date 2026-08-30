Flávio Bolsonaro mira modelo de El Salvador após reunião com ministro

O candidato também defendeu maior integração entre as diferentes esferas de governo, com compartilhamento de informações e inteligência. - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) se reuniu neste domingo (30/8), em São Paulo, com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Durante o encontro, o senador criticou o governo do PT na área de segurança e destacou medidas adotadas pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele como referência para propostas que pretende implementar no Brasil caso seja eleito em 2027.

Segundo Flávio, a reunião serviu para discutir estratégias de combate à criminalidade e políticas de proteção às vítimas. O candidato afirmou que pretende adotar uma postura mais rígida na área de segurança pública. “Foi uma reunião que nos inspirou bastante para que possamos implementar um plano muito eficaz e firme para defender os cidadãos, para defender as vítimas e não os bandidos, como faz o atual governo”, afirmou.

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Entre as propostas apresentadas está a criação de um Ministério da Segurança Pública exclusivo para coordenar ações com as forças estaduais e as polícias municipais. Flávio afirmou que pretende fortalecer a participação da União na organização das políticas de segurança. “Nossa ideia é criar um Ministério da Segurança Pública exclusivo para fazer essa gestão junto com as forças estaduais e também com as polícias municipais”, disse.

O candidato também defendeu maior integração entre as diferentes esferas de governo, com compartilhamento de informações e inteligência. Segundo Flávio, o governo federal deverá oferecer suporte financeiro e estrutural aos estados e municípios.