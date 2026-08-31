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Juiz dos EUA questiona registro que levou à prisão de Filipe Martins

Durante audiência, Gregory Presnell afirmou que o governo norte-americano reconhece que o registro de imigração do brasileiro estava incorreto e classificou o episódio como grave

O registro de imigração teve peso na prisão preventiva de Martins em fevereiro de 2024, durante a investigação sobre a tentativa de golpe - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
O registro de imigração teve peso na prisão preventiva de Martins em fevereiro de 2024, durante a investigação sobre a tentativa de golpe - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O juiz federal norte-americano Gregory A. Presnell afirmou que o registro de imigração utilizado para apontar uma suposta entrada de Filipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022 era falso. A informação consta da transcrição oficial de uma audiência realizada em março, em processo movido pelo ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro contra autoridades dos EUA.

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Durante a audiência, Presnell afirmou que o governo norte-americano reconhece que o registro estava incorreto e classificou o episódio como grave. O magistrado também cobrou documentos e informações que permitam esclarecer como o dado foi inserido no sistema da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e quem foi responsável pelo lançamento. A decisão sobre o pedido para encerrar o processo, porém, foi adiada.

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“'Houve um registro falso nos arquivos da Patrulha de Fronteira que prejudicou consideravelmente uma pessoa. O governo reconhece a falsidade e a gravidade disso", declarou o juiz.

O registro teve peso na prisão preventiva de Martins em fevereiro de 2024, durante a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. A informação indicava que ele teria entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, mesmo dia em que Bolsonaro viajou para a Flórida. Como não havia registro da saída de Martins do Brasil, a suspeita foi considerada um indício de que ele teria deixado o país de forma irregular e poderia voltar a fugir. Posteriormente, o próprio governo norte-americano contestou a informação.

A ação de Martins tramita no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Médio da Flórida e foi apresentada em janeiro de 2025 com base na Lei de Liberdade de Informação norte-americana, conhecida como Foia.

 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 31/08/2026 15:31 / atualizado em 31/08/2026 15:32
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