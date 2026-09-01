O que motivou Flávio a pausar temporariamente a campanha, segundo aliados

Flávio participa desta terça (1º/9) de reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, que analisa a PEC do governo Lula sobre o tema - (crédito: Reprodução/Flávio Bolsonaro/YouTube)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficará em Brasília nesta semana. Nesta terça-feira (1º/9), ele participa de reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, que analisa a PEC do governo Lula sobre o tema.

Segundo interlocutores, a permanência do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital se dá pelo fato de duas PECs importantes de interesse da administração petista estarem em voga.

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Aliados sinalizaram ao Correio que há interesse em fazer as duas propostas, tanto a do governo quanto a da oposição, sobre a escala 6x1 andarem em paralelo. Isso porque o texto do senador Rogério (PL-RN), que coordena a campanha do “01”, já está na CCJ há algum tempo.

O objetivo, apontam correligionários, é manter o relatório do governo apenas na CCJ, obstruindo sua possível ida ao Plenário antes do primeiro turno das eleições.

“Não podemos dar essa vitória ao Lula de bandeja”, resumiu, sob reserva, um interlocutor com grande influência na campanha ao Correio.