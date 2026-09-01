InícioPolítica
FIM DA 6X1

O que motivou Flávio a pausar temporariamente a campanha, segundo aliados

O senador ficará esta semana em Brasília. O Congresso funcionará em esquema de esforço concentrado para aprovar e apensar pautas

Flávio participa desta terça (1º/9) de reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, que analisa a PEC do governo Lula sobre o tema - (crédito: Reprodução/Flávio Bolsonaro/YouTube)
Flávio participa desta terça (1º/9) de reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, que analisa a PEC do governo Lula sobre o tema - (crédito: Reprodução/Flávio Bolsonaro/YouTube)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficará em Brasília nesta semana. Nesta terça-feira (1º/9), ele participa de reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, que analisa a PEC do governo Lula sobre o tema.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo interlocutores, a permanência do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital se dá pelo fato de duas PECs importantes de interesse da administração petista estarem em voga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Aliados sinalizaram ao Correio que há interesse em fazer as duas propostas, tanto a do governo quanto a da oposição, sobre a escala 6x1 andarem em paralelo. Isso porque o texto do senador Rogério (PL-RN), que coordena a campanha do “01”, já está na CCJ há algum tempo.

O objetivo, apontam correligionários, é manter o relatório do governo apenas na CCJ, obstruindo sua possível ida ao Plenário antes do primeiro turno das eleições.

“Não podemos dar essa vitória ao Lula de bandeja”, resumiu, sob reserva, um interlocutor com grande influência na campanha ao Correio.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 01/09/2026 09:22
SIGA
x