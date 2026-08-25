Aliados de Lula avaliam votação da PEC pelo fim da 6x1 no primeiro turno

Presidente do Congresso, Alcolumbre, senador pelo Amapá, é aliado de Lula na pressão pela exploração de petróleo na margem equatorial - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizaram ao Correio que veem "grandes chances" da PEC que trata do fim da escala 6x1 ir ao plenário do Senado na semana de esforço concentrado marcada para os dias 31 de agosto até 4 de setembro.

O relator da proposta, Omar Azis (PSD-AM), pontuou à reportagem que fará poucos ajustes no texto que veio da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Léo Prates (Republicanos-BA). Segundo o pessedista, se alterações forem postas não versarão sobre o mérito da proposta e sim apontamentos gerais.

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Nos últimos dias, Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se reaproximaram em rodadas de conversas, acenos públicos e até jantares. Movimento ocorre pouco mais de dois meses após o atual AGU, Jorge Messias, ter sido rejeitado no plenário do Senado para vaga no STF.

Há, inclusive, uma nova previsão de encontro entre os chefes do Executivo e Legislativo, com a presença do também chefe da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), nos próximos dias.

Nas hostes palacianas, o encontro estaria marcado para esta quarta-feira (26), mas ainda não tem o formato definido: se será um café, almoço ou jantar.