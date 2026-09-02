Encontros de ministros com partes em processos: o que diz o código de ética do Judiciário

Ministro André Mendonça em sessão do STF, tema central da discussão sobre ética e imparcialidade de magistrados - (crédito: Carlos Alves Moura/SCO/STF)

A recente divulgação de encontros entre o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-dono do Banco Master, instituição com processos tramitando na Corte, reacendeu o debate sobre os limites éticos para magistrados. Embora reuniões com partes interessadas não sejam proibidas, a legislação e o código de ética da magistratura impõem regras claras para garantir a transparência e a imparcialidade das decisões.

O Código de Ética da Magistratura Nacional, estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta que o juiz deve manter uma conduta que evite qualquer suspeita de favorecimento ou parcialidade. O texto não veta expressamente encontros com advogados ou partes de um processo, mas ressalta que a integridade do magistrado deve ser perceptível por todos.

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Na prática, a principal diretriz é a isonomia. Se um juiz recebe uma das partes, deve oferecer a mesma oportunidade para a outra. A publicidade dos atos é outro pilar fundamental. O CNJ determina que as agendas de compromissos públicos dos magistrados sejam divulgadas na internet, permitindo o controle social sobre suas atividades.

Reuniões que ocorrem fora da agenda oficial, sem registro e sem a presença de representantes de todas as partes envolvidas, podem gerar questionamentos sobre a lisura do processo judicial. A preocupação é que esses encontros privados possam influenciar o julgamento e comprometer a imagem de imparcialidade do Judiciário.

O que a legislação determina

Além das normas éticas, o Código de Processo Civil (CPC) prevê situações específicas em que um juiz é legalmente obrigado a se declarar impedido ou pode ser considerado suspeito para julgar uma causa. O impedimento é uma barreira objetiva, como nos casos em que o magistrado é parente de uma das partes ou já atuou no processo em outra função.

Já a suspeição envolve fatores subjetivos que podem indicar uma possível parcialidade do juiz. O CPC lista algumas dessas hipóteses, como:

ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa;

aconselhar alguma das partes sobre o objeto da causa;

ser credor ou devedor da parte ou de seu cônjuge.

Caso uma dessas situações ocorra, a parte interessada pode solicitar ao tribunal que o magistrado seja afastado do processo. O objetivo dessas regras é proteger a integridade das decisões judiciais e assegurar que todos recebam um tratamento justo e igualitário perante a lei.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.