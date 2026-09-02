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Alcolumbre manda recado sobre impeachment de Moraes

Declaração ocorre em um momento de aumento da pressão política sobre o presidente do Senado para que dê andamento a pedidos contra Moraes

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Alcolumbre recebe alerta sobre "jabutis" que podem elevar tarifas de energia | Eco Braziliense -

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (2/9), em meio à pressão sobre a Casa pela abertura de um processo de impeachment contra o magistrado.

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Durante sessão no plenário, Alcolumbre afirmou que tem sido alvo de “agressões” nos últimos dias e indicou que pretende responder às cobranças dirigidas a ele. Cabe ao presidente do Senado decidir sobre o andamento de pedidos de impeachment apresentados contra ministros do Supremo.

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“Eu vou ter que responder muitas agressões que, como presidente do Senado Federal, estou recebendo nos últimos dias”, afirmou.

Na sequência, Alcolumbre fez referência às acusações que envolvem Moraes e questionou a concentração das críticas sobre o ministro. “Acho, apenas um comentário, todo mundo esqueceu que pediram 130 milhões para as mesmas pessoas para fazer um filme, mas o único culpado é o ministro Alexandre de Moraes”, disse.

A declaração ocorre em um momento de aumento da pressão política sobre o presidente do Senado para que dê andamento a pedidos contra Moraes. Até agora, porém, Alcolumbre não sinalizou disposição de pautar um processo de impeachment do ministro.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 02/09/2026 19:27 / atualizado em 02/09/2026 19:45
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