Alcolumbre manda recado sobre impeachment de Moraes

Alcolumbre recebe alerta sobre "jabutis" que podem elevar tarifas de energia | Eco Braziliense -

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (2/9), em meio à pressão sobre a Casa pela abertura de um processo de impeachment contra o magistrado.

Durante sessão no plenário, Alcolumbre afirmou que tem sido alvo de “agressões” nos últimos dias e indicou que pretende responder às cobranças dirigidas a ele. Cabe ao presidente do Senado decidir sobre o andamento de pedidos de impeachment apresentados contra ministros do Supremo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: O recado do líder do governo a Mendonça e Flávio Bolsonaro

“Eu vou ter que responder muitas agressões que, como presidente do Senado Federal, estou recebendo nos últimos dias”, afirmou.

Na sequência, Alcolumbre fez referência às acusações que envolvem Moraes e questionou a concentração das críticas sobre o ministro. “Acho, apenas um comentário, todo mundo esqueceu que pediram 130 milhões para as mesmas pessoas para fazer um filme, mas o único culpado é o ministro Alexandre de Moraes”, disse.

Leia também: Mensagens de Vorcaro mergulham Supremo em crise sem precedentes

A declaração ocorre em um momento de aumento da pressão política sobre o presidente do Senado para que dê andamento a pedidos contra Moraes. Até agora, porém, Alcolumbre não sinalizou disposição de pautar um processo de impeachment do ministro.