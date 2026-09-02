Mendonça vs Moraes tem mais de 1 milhão de menções em 24 horas

André Mendonça e Alexandre de Moraes, em sessão no Supremo Tribunal Federal - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O caso envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e André Mendonça gerou mais de 1,1 milhão de menções em 24 horas. A conversação on-line, que envolve Moraes, sua família e o empresário Daniel Vorcaro, foi produzida por 120,4 mil autores e alcançou 11,8 milhões de interações. O levantamento é do Instituto Democracia em Xeque.

Dados da ferramenta Talkwalker indicam que as citações a Alexandre de Moraes registraram 3,5 vezes mais volume e 3 vezes mais engajamento nos últimos sete dias. Entre 27 de agosto e 2 de setembro, o ministro teve 1,5 milhão de menções, contra 391 mil na semana anterior.

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Mobilização e pressão

Perfis ligados à direita política usam as revelações para defender a investigação, o impeachment e até a prisão de Moraes. O episódio se tornou a principal justificativa para a mobilização de manifestantes para a Avenida Paulista no 7 de Setembro.

Neste cenário, a atuação de André Mendonça como relator do caso é valorizada por críticos de Moraes, que a interpretam como um sinal de divisão interna na Corte.

O contra-ataque a Mendonça

Por outro lado, o vazamento de áudios de reuniões prévias entre Mendonça e o dono do Banco Master ampliou o escrutínio sobre o relator. A imprensa destacou contradições na justificativa do ministro e o descumprimento de ritos processuais, como a tomada de depoimento de investigados em seu gabinete sem a presença da Polícia Federal.

A reação da esquerda foi menor e concentrou-se na conduta da investigação. Esse campo questiona a atuação de Mendonça, pedindo seu afastamento da relatoria do caso e apontando vazamentos seletivos contra adversários de Jair Bolsonaro, como Lula e Moraes, enquanto seu filho Flávio seria poupado no "Caso Dark Horse".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.