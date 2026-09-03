Mendonça deixa sociedade de instituto que prestou serviços a São Paulo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter e ceder, sem receber qualquer contrapartida financeira, todas as cotas que estavam em seu nome e no de sua esposa. A decisão foi tomada na quarta-feira (2/9), segundo nota divulgada pelo magistrado nesta quinta-feira (3). O instituto presta serviços para a gestão Ricardo Nunes (MDB-SP) sem ter passado por licitação pública e recebia R$ 380 mil.

De acordo com a manifestação, Mendonça conversou com o presidente do instituto, Victor Godoy, e orientou que fossem adotadas as providências necessárias para formalizar sua saída. As cotas e os eventuais valores correspondentes, segundo o ministro, “permanecerão integralmente destinados a fins sociais e educacionais”.

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Criado em 2024, o Instituto Iter também passará por uma mudança em sua estrutura e será transformado em uma entidade sem fins lucrativos. A medida, conforme a nota, busca reforçar a “vocação exclusivamente educacional e social” da instituição. Mendonça também afirmou que “jamais auferiu lucro do instituto”.

A saída da sociedade, no entanto, não representará o rompimento completo do ministro com a instituição. Mendonça continuará vinculado ao Iter apenas na área acadêmica. Segundo a nota, o magistrado “permanecerá prestando serviços exclusivamente acadêmicos, na qualidade de professor”.

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A manifestação também ressalta que a destinação das cotas e de eventuais recursos para fins sociais e educacionais não é uma decisão recente. Segundo Mendonça, a medida já havia sido definida e anunciada no início deste ano.