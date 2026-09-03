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CASO MASTER

Haddad pressiona sistema eleitoral que "favorece" Flávio Bolsonaro

Segundo o ex-ministro, existem decisões "seletivas" do Judiciário

Haddad afirmou que existem decisões
Haddad afirmou que existem decisões "seletivas" do Judiciário - (crédito: AFP)

Ex-ministro da Fazenda e atual candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) questionou nesta quarta-feira (3/9) o motivo dos processos envolvendo o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não terem vindo à tona. 

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“Por que o processo contra Flávio Bolsonaro, investigado por rachadinhas, compra de 51 imóveis em dinheiro vivo, por homenagear miliciano, empregar parentes desse miliciano, visitar Vorcaro já com tornozeleira eletrônica, receber mais de R$ 60 milhões de Vorcaro e mentir sobre a data do último depósito, não pode ser conhecido pelo eleitor brasileiro?”, questionou durante agenda em São Paulo.

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A fala ocorre em meio às revelações envolvendo o caso Master, no qual o banqueiro e dono da instituição financeira apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma proposta de delação. Segundo o ex-ministro, existem decisões “seletivas” do Judiciário.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 03/09/2026 18:59
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