Governistas atribuem ausência de Flávio na CCJ à resistência ao fim da 6x1

Flávio já se posicionou contra o fim da escala 6x1 nos moldes defendidos pelo governo - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Deputados governistas criticaram, nesta quarta-feira (2/9), a ausência do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado que discute a proposta para acabar com a escala de trabalho 6x1.

Ao Correio, o deputado Alencar Santana (PT-SP) afirmou que a ausência do parlamentar, que integra o colegiado, está relacionada à posição contrária de Flávio à mudança na jornada de trabalho. “Não quer deixar a digital dele porque ele é contra o fim da 6x1”, disse.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A avaliação entre integrantes da base governista é de que a votação pode impor um desgaste político aos parlamentares que se posicionarem contra a proposta, sobretudo em meio à campanha eleitoral. A ofensiva busca justamente pressionar integrantes da oposição a registrarem posição sobre um tema que ganhou espaço no debate eleitoral.



Também ao Correio, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) elevou o tom contra a oposição e associou as ausências à tentativa de evitar o desgaste da votação. “Chapa muito unida na desconstrução do Brasil… não querem votar e nem colocar as digitais”, afirmou.

Flávio já se posicionou contra o fim da escala 6x1 nos moldes defendidos pelo governo. A proposta tornou-se uma das prioridades da base de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso e integra a articulação conduzida nesta semana para acelerar a tramitação da matéria.



Nos bastidores, governistas também enxergam a votação como uma forma de expor as diferenças entre os projetos defendidos por Lula e Flávio na corrida presidencial.

