TSE realiza cerimônia para lacrar sistemas eleitorais; acompanhe

Sistemas compilados são assinados digitalmente e lacrados, física e digitalmente, para posterior armazenamento na sala-cofre do TSE - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou as etapas de preparação dos sistemas que serão utilizados nas Eleições 2026. A partir de 8h30 desta sexta-feira (4/9) será realizada a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais. Nessa etapa, os sistemas compilados são assinados digitalmente e lacrados, física e digitalmente, para posterior armazenamento na sala-cofre do TSE.

O procedimento é acompanhado por entidades fiscalizadoras, que podem verificar a integridade dos sistemas e participar de mais essa oportunidade de auditoria e fiscalização do processo eletrônico de votação. Na mesma ocasião, as entidades que desenvolveram sistemas próprios para verificação de assinatura digital também terão esses sistemas compilados, assinados digitalmente e adicionados à cópia física, também guardada na sala-cofre.

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A assinatura digital gera os chamados hashes, uma espécie de "impressão digital" de cada programa. Esse código permite verificar, posteriormente, se o sistema utilizado na eleição corresponde à versão que foi testada e aprovada, sem alterações.

Entre os sistemas e componentes que serão compilados, assinados e lacrados digitalmente, estão aqueles responsáveis pelo funcionamento da urna eletrônica no dia da votação; pelo registro e pela transmissão dos boletins de urna; pelo recebimento, pela organização e pela totalização dos resultados; pela segurança e pela criptografia das informações; e pelo apoio às auditorias e verificações de integridade do voto.

Segundo o TSE, a cerimônia reforça a transparência, a integridade e a auditabilidade do processo eleitoral brasileiro, permitindo que entidades externas acompanhem e verifiquem todas as etapas previstas pela Justiça Eleitoral.

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