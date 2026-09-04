Moraes acusa Mendonça de crime de responsabilidade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou o inquérito das fake news para acusar o ministro André Mendonça de crime de responsabilidade. A ofensiva do magistrado leva a mais alta Corte do país a uma crise sem precedentes. Horas depois, o presidente do STF, Edson Fachin, deu prazo de cinco dias úteis para que os dois se manifestem sobre o caso.
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A iniciativa de Moraes é uma reação à decisão de Mendonça de derrubar o sigilo de um relatório da Polícia Federal contendo diálogos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em que Moraes é citado.
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Na decisão dessa quinta-feira, Moraes aponta "indícios de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade por parte de Mendonça na relatoria dos inquéritos sobre as fraudes do Banco Master e os descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.
O magistrado citou Relatórios de Inteligência produzidos pela PF. "Indicam que, na relatoria das PETs 15041 (Operação Sem Desconto) e 15556 (Operação Compliance Zero), o Ministro André Mendonça teria, em tese, praticado uma série de condutas tipificadas como improbidade administrativa, Lei crimes de responsabilidade e de abuso de autoridade, com quebra da imparcialidade judicial e favorecimento a determinados grupos políticos".
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Também conforme a decisão, o relatório da PF apontou como má conduta de Mendonça "usurpação da direção das investigações das autoridades policiais, inclusive com determinação de medidas administrativas que afastaram a observância da cadeia de custódia prejudicando a produção probatória; condução irregular das tratativas de eventual colaboração premiada; direcionamento de determinados alvos para investigação (ministro Alexandre de Moraes e senador Davi Alcolumbre), por motivos pessoais e políticos, inclusive com a indicação prévia de medidas cautelares a serem apresentadas pela Polícia Federal".
Moraes acrescenta que, conforme o Relatório de Inteligência, Mendonça "determinou o direcionamento do ato de investigação única e exclusivamente em relação ao Ministro Alexandre de Moraes".
"Não bastasse o direcionamento da investigação para determinado alvo que não estava sob sua competência jurisdicional (...), o relator, Ministro André Mendonça determinou - DE OFÍCIO- diligência investigatória policial para a produção ilegal de provas contra o Ministro Alexandre de Moraes, com a agravante excepcional de ter determinado à Polícia Federal a realização da diligência sem ter assinado a decisão judicial e sem ter feito da comunicação pelas vias procedimentais legais, bem como ter subtraído o conhecimento da mesma da Procuradoria-Geral da República".
Impeachment
Na prática, os crimes apontados por Moraes contra o colega podem resultar em impeachment, além de abertura de ação penal. O processo de impedimento é conduzido pelo Senado, com base na lei 1079/50, citada no despacho. No entanto, para abertura de investigação criminal, é necessário que ocorra aval do plenário da Suprema Corte, de acordo com previsão no regimento interno. Por meio de um ofício, Moraes notificou Fachin sobre a decisão tomada contra o colega de plenário.
Em resposta, o presidente do STF abriu prazo de cinco dias úteis para que os envolvidos se manifestem. No documento, Fachin pede explicações de Moraes e de Mendonça. Ele inclui, também, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O magistrado quer informações sobre a legalidade de procedimentos adotados em relação a fatos relacionados aos inquéritos.
Fachin cita o cumprimento pela PF de procedimentos relacionados a autoridades com foro, fala em "eventuais indícios de que credenciais de acesso institucional tenham sido utilizadas para avaliar documento estritamente particular e de que informações sujeitas ao sigilo judicial foram reveladas a pessoa investigada". E questiona se foram adotadas "medidas no exercício do controle externo da atividade policial" para assegurar prerrogativas previstas na Lei da Magistratura.
O presidente do Supremo despachou em um procedimento aberto para apurar o eventual envolvimento de Moraes no caso do Master, após pedido de Mendonça. De acordo com fontes na Corte, quando redigiu o despacho, Fachin ainda não tinha conhecimento da ação de Moraes no inquérito das fake news.
*Estagiária sob a supervisão de Cida Barbosa
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Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d