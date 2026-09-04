Flávio Bolsonaro tem 35,4% e lidera corrida no DF, aponta Correio/Opinião

O candidato a presidente pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, lidera a disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Distrito Federal, com 35,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 29,3%. Os números fazem parte da terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política.

Na sequência, Augusto Cury registra 10,9% das intenções de voto e Ronaldo Caiado, 8,3%. Renan Santos tem 2,7%, enquanto Romeu Zema aparece com 1,7%. Outros 5,8% afirmaram que votarão em branco ou nulo e 4,2% não souberam responder.

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O levantamento foi realizado entre 29 e 31 de agosto, com 1.121 entrevistados em 31 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Flávio Bolsonaro também aparece na liderança, com 31,3% das intenções de voto. Lula registra 26,4%, seguido por Augusto Cury, com 8,4%, e Ronaldo Caiado, com 6,4%.

Renan Santos foi citado por 2,2% dos entrevistados, enquanto Romeu Zema aparece com 1,1%. Pablo Marçal tem 0,7%, Edmilson Costa, 0,2%, e Rui Costa Pimenta e Samara Martins, 0,1% cada. Outros nomes somam 0,3%. Entre os entrevistados, 7,1% afirmaram que votarão em branco ou nulo e 15,6% não souberam responder.

Para o CEO do Opinião Inteligência Política e estatístico responsável pela pesquisa, Alexandre Garcia, o desempenho de Augusto Cury está relacionado à busca de uma parcela do eleitorado por uma alternativa à polarização entre direita e esquerda. "Ele tem um discurso mais moderado e foca em propostas. Então, parte do eleitorado, especialmente aqueles que não querem mais essa polarização de extrema-direita e extrema-esquerda — ou seja, eleitores de centro —, se identifica com a proposta do Cury", afirma.

"O Caiado perde um pouco de força nesta edição. De fato, esses eleitores encontram no Cury aquele sujeito que não vai para os extremos e que pode entregar uma proposta mais moderada", explica.

Na avaliação do estatístico, o perfil historicamente mais conversador do eleitorado do Distrito Federal também ajuda a explicar o desempenho de Lula na pesquisa. "O DF é uma região já reconhecidamente mais de direita. Você vê que, na última eleição, Bolsonaro teve 60% e Lula, 40%. Então, já temos um viés de eleitores de direita", afirma Garcia. Ele também citou notícias negativas envolvendo as investigações ao filho de Lula, Lulinha, como um dos fatores que podem influenciar a avaliação do eleitorado mais conservador.

Flávio Bolsonaro também aparece à frente de Lula em uma simulação de segundo turno. O candidato do PL registra 49,6% das intenções de voto, contra 36,1% do presidente. O melhor desempenho entre os candidatos testados é de Ronaldo Caiado. Em um eventual confronto com Lula, o governador de Goiás alcança 55,4%, enquanto o presidente registra 32,8%. Romeu Zema também supera Lula em uma das simulações. O governador de Minas Gerais aparece com 46,9% das intenções de voto, contra 36,1% do presidente.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.121 eleitores em 31 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026 e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.