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AGRESSÃO

Duda Salabert diz ter sido alvo de tentativa de homicídio na Grande BH

Deputada afirma que episódio ocorreu durante fiscalização de suposta extração ilegal de minério na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima; detalhes serão apresentados nesta sexta-feira (4)

Na terça-feira (17/9), Duda Salabert visitou parque atingido por incêndios - (crédito: Cadu Passos/Divulgação)
Na terça-feira (17/9), Duda Salabert visitou parque atingido por incêndios - (crédito: Cadu Passos/Divulgação)

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou ter sofrido uma tentativa de homicídio durante uma fiscalização de suposta extração ilegal de minério na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana. O episódio teria ocorrido na madrugada desta sexta-feira (4/9).

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A parlamentar convocou uma coletiva de imprensa para a manhã desta sexta-feira (4/9), quando deverá apresentar detalhes sobre o ocorrido e informar quais providências serão tomadas.

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Até o momento, as circunstâncias do episódio não foram esclarecidas oficialmente.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem em busca de mais informações sobre a ocorrência, mas informou que não poderia fornecer detalhes do caso por envolver uma autoridade política.

Informações apuradas extraoficialmente pela reportagem indicam que Duda Salabert estava acompanhada de três assessores e teria ido ao local durante a madrugada para fiscalizar uma suposta exploração irregular de minério.

Ainda conforme informações preliminares, a deputada teria sido agredida e deixado o local para o Hospital Mater Dei, em Nova Lima.

Há também a informação de que a parlamentar teria fraturado um dos braços. Esse dado, porém, ainda não foi confirmado oficialmente. A reportagem aguarda mais informações sobre o caso.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

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Vinícius Prates - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas e Vinícius Prates - Estado de Minas
postado em 04/09/2026 10:50
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