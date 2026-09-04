Duda Salabert diz ter sido alvo de tentativa de homicídio na Grande BH

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou ter sofrido uma tentativa de homicídio durante uma fiscalização de suposta extração ilegal de minério na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana. O episódio teria ocorrido na madrugada desta sexta-feira (4/9).
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A parlamentar convocou uma coletiva de imprensa para a manhã desta sexta-feira (4/9), quando deverá apresentar detalhes sobre o ocorrido e informar quais providências serão tomadas.
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Até o momento, as circunstâncias do episódio não foram esclarecidas oficialmente.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem em busca de mais informações sobre a ocorrência, mas informou que não poderia fornecer detalhes do caso por envolver uma autoridade política.
Informações apuradas extraoficialmente pela reportagem indicam que Duda Salabert estava acompanhada de três assessores e teria ido ao local durante a madrugada para fiscalizar uma suposta exploração irregular de minério.
Ainda conforme informações preliminares, a deputada teria sido agredida e deixado o local para o Hospital Mater Dei, em Nova Lima.
Há também a informação de que a parlamentar teria fraturado um dos braços. Esse dado, porém, ainda não foi confirmado oficialmente. A reportagem aguarda mais informações sobre o caso.