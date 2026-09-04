Duda Salabert diz ter sido alvo de tentativa de homicídio na Grande BH

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou ter sofrido uma tentativa de homicídio durante uma fiscalização de suposta extração ilegal de minério na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana. O episódio teria ocorrido na madrugada desta sexta-feira (4/9).

A parlamentar convocou uma coletiva de imprensa para a manhã desta sexta-feira (4/9), quando deverá apresentar detalhes sobre o ocorrido e informar quais providências serão tomadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até o momento, as circunstâncias do episódio não foram esclarecidas oficialmente.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem em busca de mais informações sobre a ocorrência, mas informou que não poderia fornecer detalhes do caso por envolver uma autoridade política.

Informações apuradas extraoficialmente pela reportagem indicam que Duda Salabert estava acompanhada de três assessores e teria ido ao local durante a madrugada para fiscalizar uma suposta exploração irregular de minério.

Ainda conforme informações preliminares, a deputada teria sido agredida e deixado o local para o Hospital Mater Dei, em Nova Lima.

Há também a informação de que a parlamentar teria fraturado um dos braços. Esse dado, porém, ainda não foi confirmado oficialmente. A reportagem aguarda mais informações sobre o caso.