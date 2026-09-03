Morte de empresário americano em hotel de luxo vira mistério para polícia

Um empresário norte-americano de 44 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (3/11) em um quarto de hotel na Zona Sul de São Paulo. Ele estava hospedado no Sheraton São Paulo WTC Hotel, localizado na Avenida das Nações Unidas, no Brooklin Novo.
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A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a vítima já estava sem vida quando foi encontrada no quarto. As circunstâncias do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sob investigação.
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Segundo o portal g1, a Polícia Civil trata o caso como morte suspeita e pediu exames ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na apuração. A ocorrência foi registrada no 96º Distrito Policial (Cidade Monções), que conduz a investigação.
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Em nota, a SSP comunicou que o caso segue em diligência para o esclarecimento dos fatos. O Sheraton São Paulo WTC Hotel não se posicionou até a última atualização desta matéria.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.