No Ceará, Lula diz que obras hídricas no estado estão perto do fim

Transposição foi motivada pelo desejo de superar a ideia de que o sertão nordestino estaria condenado à escassez de água, disse o petista - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (4/9), que o Ceará está próximo de concluir um conjunto de obras hídricas que, segundo ele, é o maior já realizado na história do país. Ao explicar seu interesse em visitar o estado, o petista destacou a transposição do Rio São Francisco e os projetos de abastecimento como instrumentos para enfrentar a falta d’água no semiárido.

“O interesse de vir agora no Ceará é porque nós estamos próximos de terminar, na minha opinião, o maior conjunto de obra hídrica já feita na história desse país”, afirmou durante entrevista à Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE).

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O chefe do Executivo disse que a decisão de realizar a transposição do São Francisco foi motivada pelo desejo de superar a ideia de que o sertão nordestino estaria condenado à escassez de água. Segundo ele, a falta de chuva é um fenômeno natural, mas o sofrimento da população por falta de abastecimento revela a incapacidade de governos em enfrentar o problema.

“A falta de chuva é um fenômeno da natureza. A falta d'água é um fenômeno da natureza. Agora, as pessoas que sofrem por conta dela é uma demonstração de um fenômeno da incapacidade das pessoas que governarem”, declarou.

O presidente também relatou que enfrentou resistência de estados durante a decisão de levar água do São Francisco para outras regiões do Nordeste. Ele mencionou Bahia, Sergipe e Alagoas e afirmou que questionava como seria possível negar água a populações que não tinham o suficiente para beber. “Eu tenho orgulho de ter tomado a decisão de fazer a transportação de São Francisco quando alguns estados não queriam”, disse.

Obras e abastecimento

Na entrevista, Lula afirmou que as obras estão próximas de chegar ao fim, mas ressaltou que novos trechos continuam surgindo. Ele citou o trecho de Fortaleza e mencionou a necessidade de realizar mais um canal na Paraíba. “Nós estamos com esse trecho agora de Fortaleza e estamos agora quase que no final, mas toda vez que a gente vai terminando um canal, aparece outro canal, agora surgiu mais um canalzinho da Paraíba que nós vamos ter que fazer também”, afirmou.

O presidente defendeu que a água do São Francisco seja utilizada não apenas para o consumo humano e a agricultura, mas também para melhorar as condições de vida da população. Ele mencionou atividades como tomar banho, lavar pratos e roupas, destacando que muitas pessoas ainda não tiveram acesso a essas condições básicas.

“E não é só água para beber ou para plantar, é água para as pessoas tomarem um banho, um banho de chuveiro, que tem gente que nunca tomou um banho de chuveiro”, declarou. Lula também afirmou que a chegada da água pode contribuir para recuperar rios que permaneceram secos durante anos e ampliar o abastecimento em diferentes regiões.

O líder petista reforçou a importância de garantir que a falta de água não continue sendo um obstáculo para a população nordestina. “Enquanto o velho Chico, abençoado por Deus, tiver oferecendo água ao povo do Nordeste, ninguém vai morrer por causa da falta de água”, enfatizou.