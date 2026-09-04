Em vídeo, André Mendonça agradece orações durante crise no STF

No registro, Mendonça agradece as orações e as mensagens de carinho, a publicação foi feita nesta sexta - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou um vídeo agradecendo o apoio da comunidade cristã em meio à crise no Judiciário. No registro, Mendonça agradece as orações e as mensagens de carinho.

"Meus irmãos e minhas irmãs, minha palavra se dirige a vocês essencialmente para agradecer tantas mensagens de oração e de carinho. Estejam certos que suas preces a Deus têm sido fundamentais para me sustentar e sustentar a minha família. Eu louvo a Deus por sua vida, grato pela generosidade e solidariedade que tenho recebido. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe o nosso país”, diz o ministro em publicação nesta sexta-feira (4/9).

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O post chama atenção, pois surge no momento mais delicado da carreira de Mendonça no Supremo. Nesta semana, uma crise interna no STF colocou Mendonça no centro das atenções.

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A tensão começou depois que a Polícia Federal entregou ao ministro, em 27 de agosto, um relatório de inteligência produzido a partir da análise do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master e alvo de uma investigação por fraudes financeiras bilionárias. O documento revelou mensagens em que o nome do ministro Alexandre de Moraes aparecia mencionado ao lado do de Vorcaro. Então, Mendonça decidiu retirar o sigilo do material.

Moraes passou a questionar a conduta de Mendonça, que havia se reunido pessoalmente com Vorcaro fora da agenda oficial durante o período em que relatava as investigações do Master. No dia 3 de setembro, Moraes pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, a abertura de investigação contra o colega, apontando possível improbidade administrativa, abuso de autoridade e até crime de responsabilidade.

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Fachin determinou que Mendonça, Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, prestem esclarecimentos por escrito em cinco dias úteis. Nesta sexta-feira (04), o presidente do STF ampliou a decisão e determinou que o documento apresentado por Moraes contra Mendonça seja retirado do inquérito das Fake News e analisado separadamente, sob sua própria relatoria.

Diante da repercussão, líderes evangélicos e fiéis de igrejas ligadas a Mendonça passaram a divulgar mensagens de apoio ao ministro nas redes sociais, pedindo orações por ele e por sua família. O vídeo publicado nesta sexta-feira é a primeira manifestação pública do próprio ministro desde o início do imbróglio.