Nikolas Ferreira leva 'ovada' durante campanha em Belo Horizonte

Um homem arremessou dois ovos contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) durante um ato de campanha do parlamentar em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (4/9). Um deles, atingiu o parlamentar na altura do ombro.
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O episódio ocorre um dia após o vazamento de um áudio em que o parlamentar pede ajuda a Daniel Vorcaro para liberar um ativo minerário e também pede desculpas ao banqueiro do Master por ter feito críticas a ele em um vídeo nas redes sociais. Na conversa, Nikolas chama o banqueiro de Dani e lindão, e diz querer ter mais proximidade com ele.
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Ontem também foram divulgadas conversas do banqueiro com o empresário Flávio Carneiro onde Vorcaro afirma que bancou todos os os voos do candidato. As mensagens não esclarecem quantos voos teriam sido pagos pelo banqueiro nem a qual período a afirmação se refere.
No segundo turno das eleições de 2022, Nikolas Ferreira utilizou um jato de Vorcaro durante cerca de dez dias para participar de ações de campanha em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL). A agenda passou por nove estados e pelo Distrito Federal.
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O deputado viajou acompanhado do pastor Guilherme Batista, da Igreja Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão. Ontem também foi divulgado um áudio em que Valadão pede a Nikolas para não atacar o banqueiro.
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