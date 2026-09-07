Ricardo Nunes distribui camisas com apoio a André Mendonça

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, distribui camisas em apoio a André Mendonça - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), está distribuindo camisas com frases de apoio ao ministro André Mendonça, do STF, em meio à atos do 7 de setembro na capital paulista. Frases com tags como "#forçaMendonça" e "O povo brasileiro de bem está com André Mendonça" estão estampadas nas camisas.

O movimento ocorre na esteira de uma crise institucional dentro da Suprema Corte brasileira e em um evento voltado à críticas ao STF convocado pelo filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro

Na última quarta-feira (2/9), Mendonça decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter, do qual foi fundador, e ceder, sem receber qualquer contrapartida financeira, todas as cotas que estavam em seu nome e no de sua esposa.

O instituto presta serviços para a gestão Ricardo Nunes (MDB-SP) sem ter passado por licitação pública e recebia a bagatela de R$ 380 mil.