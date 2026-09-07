7 de Setembro: soberania e combate ao feminicídio serão temas de desfile

Detalhe da estrutura preparada para o desfile de 7 de Setembro, destacando o tema da soberania nacional - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O desfile cívico-militar do Dia da Independência começa às 9h desta segunda-feira (7/9), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Com duração prevista de duas horas, o evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros.

Para este ano, o governo federal definiu três eixos temáticos: a soberania nacional, o enfrentamento à violência contra as mulheres e a Copa do Mundo Feminina de 2027. A programação inclui a participação de tropas do Exército, Marinha e Força Aérea.

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O combate à violência contra as mulheres tem sido um assunto recorrente. Em fevereiro, os Três Poderes lançaram um pacto nacional contra o feminicídio, que reconhece o problema como uma crise estrutural que exige ações conjuntas.

Este ano também marcou a criação de leis para fortalecer a proteção feminina. Uma delas é o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência Contra a Mulher, que facilita a localização de criminosos e busca prevenir a reincidência.

A soberania nacional ganhou destaque após as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Mesmo com argumentos do Brasil de que os norte-americanos têm superávit na relação comercial, as taxas foram mantidas.

Lula afirmou em diversas ocasiões que os EUA não podem usar tarifas para interferir nos interesses do país. As críticas do governo daquele país ao PIX, sistema de pagamentos brasileiro, também reforçaram o sentimento de proteção ao mercado nacional.

O terceiro tema do desfile é a Copa do Mundo feminina de futebol de 2027, que ocorrerá no Brasil de 24 de junho a 25 de julho. O evento terá 64 jogos em oito municípios. São Paulo receberá mais partidas (dez), seguida por Rio de Janeiro e Fortaleza (nove).

A escolha do Brasil como sede foi anunciada em maio de 2024, em um congresso da Fifa na Tailândia. O país obteve 119 votos, superando a candidatura conjunta de Alemanha, Holanda e Bélgica, que recebeu 78.

Acesso e restrições

O público deverá acessar as arquibancadas pela via S1, enquanto o acesso para carros será pela via S2. A via N2 será interditada para veículos a partir das 7h. As vias N1 e N2 estarão bloqueadas a partir das 23h de domingo (6/9).

Veja o que não pode levar:

latas, copos, coolers ou isopores;

fogos de artifício ou similares;

artefatos explosivos;

armas em geral;

apontador a laser ou similares;

animais, com exceção de cães-guia;

bolsas com mais de 100cm na soma das dimensões;

malas, pastas ou caixas;

sprays e aerossóis;

capacetes ou máscaras;

fogões ou similares que utilizem gás ou eletricidade;

mastros de qualquer tipo de material;

churrasqueira de qualquer tamanho;

barracas e similares.

*Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.