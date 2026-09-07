Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro

Ministros do governo federal começaram a chegar ao desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em Brasília, neste domingo (7/9). A cerimônia reúne autoridades dos Três Poderes e tem como eixos temáticos, neste ano, a soberania nacional, o combate ao feminicídio e a Copa do Mundo Feminina de 2027.
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Entre os integrantes do governo presentes estão Alexandre Padilha, da Saúde; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Celso Amorim, da Assessoria Especial da Presidência; Dario Durigan, da Fazenda; George Santoro, dos Transportes; e Gustavo Feliciano, do Turismo.
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Também chegaram João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente; Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU); Leonardo Barchini, da Educação; Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia; Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego; e Márcia Lopes, das Mulheres.
A lista inclui ainda Márcio Elias, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Marcos Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Maria Laura da Rocha, das Relações Exteriores; Miriam Belchior, da Casa Civil; Paulo Henrique Cordeiro, dos Esportes; e Paulo Pereira, do Empreendedorismo.
Completam a relação Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social; Tomé França, de Portos e Aeroportos; Vladimir Lima, das Cidades; Wellington César Lima e Silva, da Justiça e Segurança Pública; Wellington Dias, do Desenvolvimento Social; e Wolney Queiroz, da Previdência Social.
Confira a lista de ministros que chegaram ao desfile:
- Alexandre Padilha (Saúde)
- Alexandre Silveira (Minas e Energia)
- Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência)
- Dario Durigan (Fazenda)
- Eloy Terena (Povos Indígenas)
- Esther Dweck (Gestão)
- George Santoro (Transportes)
- Gustavo Feliciano (Turismo)
- João Paulo Capobianco (Meio Ambiente)
- Jorge Messias (AGU)
- José Múcio (Defesa)
- Leonardo Barchini (Educação)
- Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)
- Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)
- Márcia Lopes (Mulheres)
- Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
- Marcos Amaro (GSI)
- Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores)
- Miriam Belchior (Casa Civil)
- Paulo Henrique Cordeiro (Esportes)
- Paulo Pereira (Empreendedorismo)
- Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)
- Tomé França (Portos e Aeroportos)
- Vladimir Lima (Cidades)
- Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)
- Wellington Dias (Desenvolvimento Social)
- Wolney Queiroz (Previdência Social)