Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro - (crédito: Raphaela Peixoto e Jhoalerson Dias/CB)

Ministros do governo federal começaram a chegar ao desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em Brasília, neste domingo (7/9). A cerimônia reúne autoridades dos Três Poderes e tem como eixos temáticos, neste ano, a soberania nacional, o combate ao feminicídio e a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Entre os integrantes do governo presentes estão Alexandre Padilha, da Saúde; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Celso Amorim, da Assessoria Especial da Presidência; Dario Durigan, da Fazenda; George Santoro, dos Transportes; e Gustavo Feliciano, do Turismo.

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Também chegaram João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente; Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU); Leonardo Barchini, da Educação; Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia; Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego; e Márcia Lopes, das Mulheres.

A lista inclui ainda Márcio Elias, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Marcos Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Maria Laura da Rocha, das Relações Exteriores; Miriam Belchior, da Casa Civil; Paulo Henrique Cordeiro, dos Esportes; e Paulo Pereira, do Empreendedorismo.

Completam a relação Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social; Tomé França, de Portos e Aeroportos; Vladimir Lima, das Cidades; Wellington César Lima e Silva, da Justiça e Segurança Pública; Wellington Dias, do Desenvolvimento Social; e Wolney Queiroz, da Previdência Social.

Confira a lista de ministros que chegaram ao desfile:

Alexandre Padilha (Saúde)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência)

Dario Durigan (Fazenda)

Eloy Terena (Povos Indígenas)

Esther Dweck (Gestão)

George Santoro (Transportes)

Gustavo Feliciano (Turismo)

João Paulo Capobianco (Meio Ambiente)

Jorge Messias (AGU)

José Múcio (Defesa)

Leonardo Barchini (Educação)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)

Márcia Lopes (Mulheres)

Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Marcos Amaro (GSI)

Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores)

Miriam Belchior (Casa Civil)

Paulo Henrique Cordeiro (Esportes)

Paulo Pereira (Empreendedorismo)

Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)

Tomé França (Portos e Aeroportos)

Vladimir Lima (Cidades)

Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Wolney Queiroz (Previdência Social)