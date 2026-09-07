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Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro

Cerimônia reúne autoridades dos Três Poderes e tem como eixos temáticos, neste ano, a soberania nacional e o combate ao feminicídio

Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro - (crédito: Raphaela Peixoto e Jhoalerson Dias/CB)
Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro - (crédito: Raphaela Peixoto e Jhoalerson Dias/CB)

Ministros do governo federal começaram a chegar ao desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em Brasília, neste domingo (7/9). A cerimônia reúne autoridades dos Três Poderes e tem como eixos temáticos, neste ano, a soberania nacional, o combate ao feminicídio e a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Entre os integrantes do governo presentes estão Alexandre Padilha, da Saúde; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Celso Amorim, da Assessoria Especial da Presidência; Dario Durigan, da Fazenda; George Santoro, dos Transportes; e Gustavo Feliciano, do Turismo.

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Também chegaram João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente; Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU); Leonardo Barchini, da Educação; Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia; Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego; e Márcia Lopes, das Mulheres.

A lista inclui ainda Márcio Elias, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Marcos Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Maria Laura da Rocha, das Relações Exteriores; Miriam Belchior, da Casa Civil; Paulo Henrique Cordeiro, dos Esportes; e Paulo Pereira, do Empreendedorismo.

Completam a relação Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social; Tomé França, de Portos e Aeroportos; Vladimir Lima, das Cidades; Wellington César Lima e Silva, da Justiça e Segurança Pública; Wellington Dias, do Desenvolvimento Social; e Wolney Queiroz, da Previdência Social.

Confira a lista de ministros que chegaram ao desfile:

  • Alexandre Padilha (Saúde)
  • Alexandre Silveira (Minas e Energia)
  • Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência)
  • Dario Durigan (Fazenda)
  • Eloy Terena (Povos Indígenas)
  • Esther Dweck (Gestão)
  • George Santoro (Transportes)
  • Gustavo Feliciano (Turismo)
  • João Paulo Capobianco (Meio Ambiente)
  • Jorge Messias (AGU)
  • José Múcio (Defesa)
  • Leonardo Barchini (Educação)
  • Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)
  • Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)
  • Márcia Lopes (Mulheres)
  • Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
  • Marcos Amaro (GSI)
  • Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores)
  • Miriam Belchior (Casa Civil)
  • Paulo Henrique Cordeiro (Esportes)
  • Paulo Pereira (Empreendedorismo)
  • Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)
  • Tomé França (Portos e Aeroportos)
  • Vladimir Lima (Cidades)
  • Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)
  • Wellington Dias (Desenvolvimento Social)
  • Wolney Queiroz (Previdência Social)

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 07/09/2026 09:18
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