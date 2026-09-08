InícioPolítica
CASO MASTER

Mendonça acusa inteligência da PF de monitorá-lo por um mês

Para o ministro do STF, os documentos extrapolaram qualquer atividade legítima de inteligência

Segundo Mendonça, ao menos seis relatórios de inteligência foram produzidos entre os dias 3 e 31 de agosto - (crédito: Luiz Silveira/STF)
Segundo Mendonça, ao menos seis relatórios de inteligência foram produzidos entre os dias 3 e 31 de agosto - (crédito: Luiz Silveira/STF)

A decisão do ministro André Mendonça desta terça-feira (8/9) que determinou o afastamento cautelar do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vai além de uma disputa administrativa sobre o comando da corporação. No despacho, o magistrado sustenta ter sido alvo de um “monitoramento sistemático” promovido pela inteligência da PF durante mais de um mês e afirma que a prática configura um “monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte”. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo Mendonça, ao menos seis relatórios de inteligência foram produzidos entre os dias 3 e 31 de agosto pela unidade responsável por inquéritos nos tribunais superiores. Para o ministro, os documentos extrapolaram qualquer atividade legítima de inteligência ao reunir análises subjetivas sobre sua atuação jurisdicional e sobre decisões tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ministro também direciona críticas ao colega Alexandre de Moraes. Na decisão, afirma que Moraes teve “notícias da existência” dos relatórios antes mesmo de sua divulgação e diz que o material foi encaminhado por Andrei Rodrigues em 1º de setembro, movimento que, segundo ele, antecedeu sua inclusão no Inquérito das Fake News. 

Um dos pontos mais sensíveis do despacho envolve o advogado-geral da União, Jorge Messias. Mendonça afirma que os relatórios não se limitaram a monitorá-lo, mas passaram a elaborar hipóteses sobre as motivações políticas do chefe da AGU. O documento, segundo o ministro, chegou a sugerir que a decisão de Messias de não recorrer de determinadas investigações teria sido influenciada por sua relação com o relator e por uma suposta “matriz religiosa comum” entre ambos. 

Ao justificar o afastamento de Andrei e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada da Costa, Mendonça afirma que a permanência das autoridades nos cargos poderia comprometer tanto a investigação criminal quanto as apurações disciplinares. Para ele, o objetivo da medida é impedir o uso de sistemas, informações e prerrogativas funcionais para interferir na coleta de provas ou influenciar procedimentos internos da corporação. 

*Em atualização.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Armando Holanda e Alícia Bernardes
postado em 08/09/2026 09:05 / atualizado em 08/09/2026 09:18
SIGA
x