Os ministros que formam a base de Mendonça em meio à crise no STF

André Mendonça deixa sociedade em instituto privado e diz que nunca teve lucro com a entidade. Ministro do STF afirma que cedeu suas cotas e as da esposa sem contrapartida financeira; segundo nota, continuará atuando apenas como professor da instituição. - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) atravessa um momento de tensão em meio à crise institucional que colocou os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça em lados opostos.

Conhecido pelo perfil reservado dentro da Corte, Mendonça viu seu espaço entre os colegas ficar ainda mais restrito nos últimos dias. Entre os nomes considerados de “ferro” ao lado do magistrado estão Luiz Fux e Kassio Nunes Marques.

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Integrantes do Judiciário ouvidos pelo Correio afirmam que o ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sempre manteve uma atuação mais discreta e distante de alguns dos principais grupos da Corte.

A avaliação, no entanto, é de que o ambiente se tornou mais delicado após os últimos episódios envolvendo Moraes, ampliando o isolamento de Mendonça no tribunal.

A tensão ganhou força depois de Moraes pedir que fossem apurados fatos relacionados a Mendonça no âmbito do inquérito das fake news. Na sexta-feira (4/9), o presidente do STF, Edson Fachin, decidiu retirar o pedido desse procedimento, num movimento que buscou separar a apuração da investigação que tramita há anos na Corte e reduzir a temperatura interna.

O episódio ocorre em meio a uma crise mais ampla no Supremo, agravada pelas revelações relacionadas ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro. Nos bastidores, integrantes do tribunal têm demonstrado preocupação com o impacto das sucessivas controvérsias sobre a imagem da instituição.

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Fachin passou a defender medidas para preservar a Corte, entre elas o encerramento do inquérito das fake news e a discussão de um código de conduta para os integrantes do STF.