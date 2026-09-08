Lula defende conciliação para destravar obras na BR-319

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (8/9) que é possível encontrar uma solução para a disputa em torno da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), conciliando a necessidade de conexão entre as duas capitais com a preservação ambiental. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente criticou tanto ambientalistas quanto setores favoráveis à construção da estrada.

Segundo Lula, a discussão foi marcada por uma “briga muitas vezes insana”, na qual argumentos e paixões teriam se sobreposto à razão. O presidente defendeu que seu governo busca uma alternativa que permita atender às necessidades de infraestrutura sem abrir mão de critérios ambientais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“É uma briga muitas vezes insana, com argumentos nem sempre sustentáveis, a paixão colocada acima da razão”, afirmou. Lula disse que, de um lado, havia pessoas que consideravam intocável qualquer intervenção no trajeto de uma estrada já construída. De outro, segundo ele, estavam aqueles que defendiam a obra “de qualquer jeito”, sem critérios de preservação ambiental e sem a demarcação das áreas adequadas. “Nós teimamos que era possível encontrar um jeito para atender duas capitais importantes”, declarou, referindo-se a Manaus e Porto Velho.

A fala ocorreu durante a cerimônia de demarcação de unidades de conservação, realizada em alusão ao Dia da Amazônia. Na ocasião, Lula assinou decretos que criam quatro reservas ambientais no Amazonas e ampliam um parque nacional no Piauí. Ao todo, as medidas acrescentam 676 mil hectares de áreas preservadas.

Preservação e exploração de petróleo

Durante o evento, o presidente também afirmou que os recursos arrecadados com a exploração de petróleo na Margem Equatorial, na Foz do Amazonas, serão destinados ao que chamou de “mapa do caminho” para o fim dos combustíveis fósseis.

Lula ainda declarou que nenhum governo, em sua avaliação, demonstrou tanta preocupação com a preservação da floresta e da água da Amazônia quanto o atual. “Em nenhum momento da história deste País um governo se preocupou em preservar a floresta e a água da Amazônia como nós temos nos preocupado”, afirmou.

A cerimônia reuniu, assim, a defesa de uma solução para a BR-319 e o anúncio de novas áreas protegidas, em uma agenda que o presidente apresentou como parte do esforço de conciliar desenvolvimento e preservação ambiental.