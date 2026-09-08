Pesquisa Quaest Rio: Eduardo Paes lidera com 21 pontos de vantagem

Eduardo Paes, Douglas Ruas e Anthony Garotinho, os principais nomes na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest - (crédito: Wikimedia Commons)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8/9) aponta o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) com 39% das intenções de voto na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Douglas Ruas (PL) aparece com 18%, seguido pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 8%.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 14%, enquanto os indecisos representam 16% dos entrevistados.

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Demais candidatos

Outros nomes que pontuaram na pesquisa foram:

Comparativo com a pesquisa anterior

No levantamento anterior, divulgado em 25 de agosto, Paes tinha 37% das intenções, contra 14% de Ruas. Garotinho marcava 7%.

Naquela ocasião, os candidatos Busnello, Garcia e Juliete registravam 1% cada. O percentual de brancos e nulos era de 16%, e o de indecisos chegava a 20%.

A Quaest realizou 1.302 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 4 e 7 de setembro, com um nível de confiança de 95%. Contratado pelo grupo Globo, o levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo RJ-04768/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.