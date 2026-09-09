Pesquisa Palver atualiza cenário da disputa presidencial

A 25 dias do primeiro turno, marcado para domingo (4/10), o levantamento atualiza o cenário da disputa presidencial - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

A pesquisa da Palver que será divulgada nesta quarta-feira (9/9), mostrará a preferência dos eleitores para presidente da República, após o início oficial da campanha. Será a primeira sondagem eleitoral da empresa em que todas as entrevistas foram realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados estarão disponíveis no site do Correio.

A 25 dias do primeiro turno, marcado para domingo (4/10), o levantamento atualiza o cenário da disputa presidencial. Na última pesquisa divulgada em 10 de agosto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 40%. Renan Santos (Missão) aparecia em terceiro, com 10%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tinha 2% e Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (Avante) registravam 1% cada. No segundo turno, Lula e Flávio apareciam empatados, com 46% cada.

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A pesquisa que será divulgada hoje está registrada sob o número BR-05420/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram ouvidas 5 mil pessoas entre 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa tem o custo de R$ 30.000,00.

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