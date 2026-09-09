Janones prevê vitória de Flávio no 1º turno "se nada mudar nas redes"

André Janones, articulador digital, faz novas previsões sobre o cenário político e as eleições presidenciais - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP))

Depois de prever uma virada de Flávio Bolsonaro nas pesquisas até a segunda semana de setembro, o deputado federal André Janones (Rede) fez novo prognóstico. Para Janones, “se nada mudar aqui nas redes”, a campanha do candidato do PL pode iniciar uma “onda” na reta final das eleições e tem a chance de vencer a eleição presidencial no primeiro turno.

“Se eles conseguirem pregar o ‘voto útil’ e com isso desidratar Cury, Renan e Caiado, eles batem no primeiro turno”, afirmou Janones. “E se nada mudar aqui nas redes (que é onde as eleições serão decididas), isso ocorrerá a partir do dia 28/9”, complementou.

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Parte 2: Se eles conseguirem pregar o “voto útil” e com isso desidratar Cury, Renan e Caiado, eles batem no primeiro turno. E se nada mudar aqui nas redes ( que é onde as eleições serão decididas), isso ocorrerá a partir do dia 28-09. Será o início da “onda”.



Guardem esse tuíte… https://t.co/Vkck7GT4El — André Janones (@AndreJanonesMG) September 9, 2026

Foi a segunda mensagem do deputado federal com previsão sobre o desfecho da campanha presidencial. Em 14 de agosto, ele utilizou suas redes para afirmar: “Flávio ultrapassará Lula até a segunda semana de setembro.” As pesquisas mais recentes mostram a redução da vantagem do presidente da República sobre o candidato do PL. Para Janones, “nem os analistas, nem os comentaristas, nem a esquerda e, pasmem, nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Quem domina as redes domina a vida política, e isso será provado nessas eleições”, garantiu.

André Janones, advogado nascido em Ituiutaba (MG), iniciou a vida profissional como cobrador de ônibus e ganhou projeção nacional ao usar vídeos e transmissões ao vivo para apoiar a greve dos caminhoneiros de 2018. No mesmo ano, foi eleito deputado federal por Minas Gerais e assumiu o mandato em 2019.

Na Câmara, associou sua imagem a pautas sociais, como o auxílio emergencial durante a pandemia, tema sobre o qual realizou lives de grande audiência. Reeleito em 2022, Janones havia lançado uma candidatura à Presidência, mas desistiu para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir daí, tornou-se um dos principais articuladores digitais da campanha petista, com publicações frequentes, linguagem direta, humor, provocações e mobilização de seguidores em diferentes plataformas. Sua comunicação costuma traduzir disputas políticas em mensagens curtas, vídeos e transmissões ao vivo, buscando alcance fora dos meios tradicionais. Essa presença intensa consolidou sua notoriedade e influência no debate público, embora também tenha gerado críticas e controvérsias sobre o tom e o conteúdo de suas postagens.