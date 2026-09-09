Interesse por eleições dobra no Google e buscas por candidatos triplicam

Dados fazem parte da primeira edição da newsletter do Google Trends, que reúne informações sobre o comportamento dos brasileiros na plataforma durante as eleições de 2026 - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

Desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, o volume de buscas sobre eleições no Google dobrou no Brasil, com alta de 100%. No mesmo período, as pesquisas específicas por candidatos triplicaram, registrando crescimento de 200%. Os dados fazem parte da primeira edição da newsletter do Google Trends, que reúne informações sobre o comportamento dos brasileiros na plataforma durante as eleições de 2026.

A disputa pela Presidência da República concentra a maior parte da atenção dos usuários. Quatro em cada dez buscas que contêm a expressão “candidatos a...” são relacionadas à corrida presidencial. Desde o começo da campanha, a procura por “candidatos a presidente” foi quatro vezes maior do que a busca por “candidatos a senador”.

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Entre as perguntas mais buscadas sobre a Presidência nos últimos sete dias estão dúvidas sobre os candidatos, as funções do cargo e as regras eleitorais. Os usuários pesquisaram “Quais são os candidatos a presidente?”, “Augusto Cury é candidato a presidente?” e “Quem é Renan Santos candidato a presidente?”. Também aparecem perguntas como “Quanto ganha um presidente?”, “O que faz um presidente?”, “Com quantos anos pode ser presidente?” e “Quando vai ser a eleição para presidente?”.

O histórico dos ocupantes do cargo e o posicionamento de candidatos também despertam interesse. Entre as principais pesquisas estão “Qual foi o melhor presidente do Brasil?”, “Quantas vezes Lula foi presidente?” e “Augusto Cury apoiou quem para presidente?”.

As buscas mostram ainda que o interesse do eleitor não se limita à disputa presidencial. No caso da Câmara dos Deputados, os brasileiros procuram informações sobre candidatos, salários, número de vagas e quantidade de votos necessária para a eleição. Também há dúvidas sobre as funções dos deputados, o número de assessores, o custo dos parlamentares e a diferença entre deputado federal e estadual. Uma das perguntas mais buscadas é “Tiririca é deputado federal?”.

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Entre as pesquisas sobre deputados estaduais, os principais temas são candidatos, salários e regras para a eleição. No Senado, os usuários procuram saber quanto ganha um senador, quantos senadores existem no Brasil e quais são as atribuições do cargo. Também há interesse pelos representantes de São Paulo e buscas específicas, como “Flávio Bolsonaro é senador?”.

A corrida pelos governos estaduais apresenta um componente mais regional. Além de procurar informações sobre salários e candidatos, os usuários buscam saber quem são os atuais governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Maranhão. Também aparecem dúvidas como “Caiado foi governador?” e “Cleitinho é candidato a governador?”.