Como o voto dos jovens de 16 a 24 anos pode influenciar a eleição de 2026 - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Em um cenário político cada vez mais polarizado para 2026, o voto dos jovens de 16 a 24 anos surge como uma força decisiva. Um recente levantamento do instituto Quaest mostrou Lula liderando a corrida eleitoral no primeiro turno com 37% contra 30% de Flávio Bolsonaro, enquanto uma simulação de segundo turno indica empate técnico (42% a 41%). Esse cenário acendeu o alerta nos bastidores do poder: conquistar o eleitor que vai às urnas pela primeira ou segunda vez pode definir o resultado da disputa presidencial.

Analistas políticos apontam que este grupo demográfico, que inclui milhões de novos eleitores, tende a ser mais volátil e menos fiel a partidos políticos tradicionais. A comunicação com eles exige uma abordagem diferente, focada em pautas que impactam diretamente seu cotidiano e suas perspectivas de futuro. Diferente de outras faixas etárias, suas preocupações são imediatas e pragmáticas.

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As campanhas políticas que insistirem em discursos genéricos sobre a economia correm o risco de não serem ouvidas. Para os jovens, a estabilidade financeira não é um conceito abstrato, mas uma necessidade urgente que se traduz em questões muito específicas.

O que pesa na decisão do voto jovem

As pautas econômicas que mais ressoam com o eleitorado entre 16 e 24 anos estão ligadas à sua realidade imediata. A busca pelo primeiro emprego, a qualidade da educação e o acesso à formação profissional são os temas que dominam suas preocupações. Eles querem saber como os candidatos pretendem criar oportunidades reais em um mercado de trabalho competitivo.

Além disso, a inflação é sentida de forma particular por essa parcela da população. O aumento no custo de vida afeta diretamente o orçamento para transporte, alimentação e lazer, itens essenciais para quem está começando a vida adulta. A capacidade de pagar por um curso, comprar um celular ou simplesmente sair com os amigos torna-se um termômetro de bem-estar econômico.

Outro ponto fundamental é o acesso à moradia. Embora pareça um plano distante para muitos, a dificuldade de arcar com os custos de aluguel ou de financiar um imóvel próprio já é uma preocupação presente. Propostas que facilitem a independência financeira e o planejamento de longo prazo ganham a atenção desse público.

Portanto, a corrida presidencial de 2026 dependerá, em grande parte, da habilidade dos candidatos em dialogar com as ansiedades e os sonhos dessa nova geração de eleitores. A chave será apresentar soluções concretas para os desafios que eles enfrentam hoje, mostrando um caminho viável para o futuro que desejam construir.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.