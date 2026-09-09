InícioPolítica
CRISE NO JUDICIÁRIO

Fachin retira Moraes da relatoria do inquérito das fake news

Investigação foi aberta em 2019, pelo ministro Dias Toffoli, que à época comandava o Supremo e escolheu Alexandre de Moraes para conduzir o caso

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF - (crédito: Antonio Augusto/STF)
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), removeu, nesta quarta-feira (9/9), o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das fake news. O magistrado conduzia o caso desde 2019, após ser escolhido pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli. A diligência foi aberta para apurar "fake news e ataques contra a Corte".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Com a decisão de Fachin, o inquérito ficará sob responsabilidade do próprio presidente do tribunal. A decisão ocorre após embates entre Moraes e André Mendonça, no contexto das investigações sobre o esquema do Banco Master. Moraes chegou a incluir Mendonça no inquérito, acusando o colega de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, abuso de autoridades e privilegiar determinados grupos políticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Processo administrativo SEI 12.146/2026: por meio da Portaria n.º 189, de 9 de setembro de 2026, o Presidente revoga a designação do ministro Alexandre de Moraes para a condução do inquérito instaurado pela Portaria n.º 69, de 14 de março de 2019, baseada no art. 43 do RISTF e no entendimento do Pleno da Corte no julgamento da ADPF 572/DF. A revogação tem efeitos, exclusivamente, a partir da data de 09.09.2026, preservando, assim, os atos regularmente praticados durante o período de vigência da designação, ressalvada eventual apreciação pelas vias processuais próprias. As ações penais conexas ao Inquérito 4781 com denúncia recebida seguirão o rito processual já em curso", destacou Fachin, em nota.

Ao mesmo tempo, o presidente da Corte suspendeu as decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino, que tratavam do afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Com a intervenção de Fachin, o chefe da PF poderá continuar no cargo até avaliação definitiva do caso pelo plenário da Corte, mas terá de se explicar em 48 horas.

A decisão do ministro Fachin anulou tanto o despacho de André Mendonça, que afastou Andrei do cargo, quanto o de Dino, que determinava a reintegração. Mendonça também decidiu levar para julgamento no plenário a situação do ministro Alexandre de Moraes, que foi citado em conversas interceptadas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 09/09/2026 17:31 / atualizado em 09/09/2026 17:33
SIGA
x