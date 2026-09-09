"Cada ministro tem um tribunal próprio", diz especialista sobre crise no STF

De acordo com Creomar, o momento delicado enfrentado na Suprema Corte terá influência direta na decisão do eleitor em outubro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A crise no Supremo Tribunal Federal (STF) mobilizou, desde a semana passada, políticos, candidatos, sociedade civil, e dividiu o Judiciário sobre o caso Master. Para o CEO da Dharma Political Risk and Strategy e professor da Dom Cabral, Creomar de Souza, os ministros do STF estão separados e transformaram a Corte em tribunais próprios, por meio de decisões “monocráticas”. O especialista foi entrevistado pelas jornalistas Denise Rothenburg e Sibele Negromonte, nesta quarta-feira (9/9), no CB.Poder. O programa é uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

“Analisando a lógica de tomada de decisão e o relacionamento político, observa-se que as estruturas e as decisões monocráticas transformam cada ministro em um tribunal próprio”, afirmou Creomar.

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No último dia 1º, o ministro do Supremo André Mendonça retirou o sigilo de mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, dias antes da prisão do banqueiro em novembro do ano passado. Como retaliação, Moraes acusou Mendonça de ter cometido improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e de abuso de autoridade no contexto do inquérito das fake news, no dia 3. Desde então, os ministros vivem um contra-ataque.

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Segundo Souza, esse momento revela uma divisão interna no STF. “De um lado, há um grupo liderado por Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin; de outro, um grupo que se forma em torno de André Mendonça, com Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. E há o presidente Edson Fachin em posição delicada, além da ministra Cármen Lúcia, buscando manter independência em um horizonte com risco de empates continuados pela falta do preenchimento de uma cadeira”, detalhou.

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De acordo com o CEO, a situação terá influência direta na decisão do eleitor nestas eleições. A menos de um mês para o primeiro turno, ele entende que os brasileiros passam a duvidar da legitimidade da Suprema Corte, já que o governo Lula 3 se apoiou no STF “em momentos difíceis”.

“Em uma dinâmica de ‘presidencialismo jurisdicional’, na qual Executivo e Judiciário atuaram juntos para manter a estabilidade, o governo recebe uma notícia ruim a cerca de 20 dias da eleição. A narrativa eleitoral de Lula não estava preparada para esse tema, estando focada em assuntos como soberania, esforço econômico, jornada 6x1 e o programa Desenrola”, argumentou.

Assista ao programa na íntegra:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro