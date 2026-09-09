Mendonça solta filho do "Careca do INSS" e determina uso de tornozeleira

O ministro André Mendonça é o relator do caso no STF - (crédito: Gustavo Moreno/STF)



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça revogou nesta quarta-feira (9/9) a prisão de Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o “Careca do INSS”, que de acordo com investigações da Polícia Federal, foi um dos responsáveis pelo esquema de fraudes em benefícios da Previdência Social.

Romeu teria atuado como “sucessor” do pai e operador administrativo da organização criminosa, de acordo com a polícia. Com a prisão revogada, o filho do Careca do INSS será monitorado por tornozeleira eletrônica e está impedido de manter contato, com os demais investigados e com as testemunhas da Operação Sem Desconto.

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A prisão de Romeu ocorreu ainda em dezembro de 2025, após investigações apontarem que ele teria assumido um papel estratégico nas fraudes após o início da operação deflagrada pela PF e pela Receita Federal. As investigações apontam que ele movimentava recursos em espécie retirados de cofres, ao mesmo tempo em que comandava reuniões com notários nos EUA e organizava quadros de funcionários.

A PF ainda ressalta que o investigado passou a integrar diretamente empresas ligadas ao pai e tornou-se sócio de ao menos quatro negócios, participando indiretamente de outros três. Com isso, a renda do lobista teria registrado um crescimento considerado incompatível com sua trajetória profissional. Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, os ganhos mensais de Romeu teriam saltado de R$ 1,6 mil para R$ 107,6 mil, o que corresponde a um aumento de 63 vezes.

Além do filho do ‘Careca do INSS’, o ministro do STF também determinou a saída do regime fechado de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Indiciado pela PF no mesmo esquema de desvio de dinheiro promovido dentro do órgão, ele usará, da mesma forma, a tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras restrições impostas pela Justiça.