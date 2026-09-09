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DESVIOS DE APOSENTADORIAS

Mendonça solta filho do "Careca do INSS" e determina uso de tornozeleira

Romeu Antunes atuou como uma espécie de sucessor do pai no esquema de desvio de recursos da Previdência Social

O ministro André Mendonça é o relator do caso no STF - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
O ministro André Mendonça é o relator do caso no STF - (crédito: Gustavo Moreno/STF)


O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça revogou nesta quarta-feira (9/9) a prisão de Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o “Careca do INSS”, que de acordo com investigações da Polícia Federal, foi um dos responsáveis pelo esquema de fraudes em benefícios da Previdência Social.

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Romeu teria atuado como “sucessor” do pai e operador administrativo da organização criminosa, de acordo com a polícia. Com a prisão revogada, o filho do Careca do INSS será monitorado por tornozeleira eletrônica e está impedido de manter contato, com os demais investigados e com as testemunhas da Operação Sem Desconto.

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A prisão de Romeu ocorreu ainda em dezembro de 2025, após investigações apontarem que ele teria assumido um papel estratégico nas fraudes após o início da operação deflagrada pela PF e pela Receita Federal. As investigações apontam que ele movimentava recursos em espécie retirados de cofres, ao mesmo tempo em que comandava reuniões com notários nos EUA e organizava quadros de funcionários.

A PF ainda ressalta que o investigado passou a integrar diretamente empresas ligadas ao pai e tornou-se sócio de ao menos quatro negócios, participando indiretamente de outros três. Com isso, a renda do lobista teria registrado um crescimento considerado incompatível com sua trajetória profissional. Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, os ganhos mensais de Romeu teriam saltado de R$ 1,6 mil para R$ 107,6 mil, o que corresponde a um aumento de 63 vezes.

Além do filho do ‘Careca do INSS’, o ministro do STF também determinou a saída do regime fechado de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Indiciado pela PF no mesmo esquema de desvio de dinheiro promovido dentro do órgão, ele usará, da mesma forma, a tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras restrições impostas pela Justiça.

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Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 09/09/2026 22:26 / atualizado em 09/09/2026 22:41
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