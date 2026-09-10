Autorizada por Dino, operação da PF cumpre mandados por filme sobre Bolsonaro

Dark Horse é uma produção audiovisual sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (10), 49 mandados de busca e apreensão com o objetivo de esclarecer o financiamento do filme Dark Horse, obra biográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ofensiva foi autorizada pelo ministro Flávio Dino. Entre os alvos da ação policial estão a produtora do longa-metragem, Karina Gama, e o deputado federal Mário Frias (PL-SP). Duas entidades de propriedade de Karina também são investigadas: o Instituto Conhecer Brasil (ICB) e a Academia Nacional de Cultura (ANC).

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O caso não tem mandatos de prisão, apenas de busca e apreensão. A operação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.

Deflagrada pela Policia Federal e pela Controladoria-Geral da União, a ação, batizada de Operação Make Up, visa apurar suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares repassadas, por meio de termo de fomento, à organização da sociedade civil.

De acordo com a PF, "as investigações apontam a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados". A investigação aponta que as tentativas de dissimular os desvios teriam se estendido até julho deste ano.

"Levantamentos financeiros identificaram, ainda, movimentação da ordem de centenas de milhões de reais entre as empresas que integram o esquema investigado", completam os investigadores. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.