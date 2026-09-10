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SUPREMO

Moraes convoca imprensa para pronunciamento no plenário da 1ª turma

Assunto não foi informado, mas ocorre em meio a crise envolvendo o esquema do Banco Master e as citações ao ministro

Moraes convoca imprensa para pronunciamento que ele fará no STF - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)
Moraes convoca imprensa para pronunciamento que ele fará no STF - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fará um pronunciamento, na sede da Corte, nesta quinta-feira (10), 11 horas da manhã. De acordo com comunicado da equipe de comunicação do Tribunal, o magistrado falará no plenário da Primeira Turma.

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A TV Justiça transmitirá o comunicado ao vivo. O assunto da declaração do magistrado não foi informado, mas ocorre no contexto da crise causada pelo esquema do Banco Master. A citação a Moraes aparece em conversas identificadas pela Polícia Federal.

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Na quarta-feira (09), ele foi afastado do inquérito das fake news pelo presidente da Corte, Edson Fachin. O magistrado conduzia o caso desde o ano de 2019, quando foi escolhido pelo então ministro Dias Toffoli, que estava na presidência do Supremo. A relatoria passou para o ministro Fachin, que pode levar o caso a plenário ou não.

Na próxima terça-feira (15), o Supremo realiza uma sessão extraordinária para avaliar um pedido do ministro André Mendonça que pede autorização para investigar as citações a Moraes.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

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Por Renato Souza
postado em 10/09/2026 08:01 / atualizado em 10/09/2026 08:20
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