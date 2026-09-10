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Fachin tenta estancar crise no STF e leva caso Moraes a plenário

Presidente da Corte marca para terça a análise sobre abertura de apuração contra o ministro por suposto envolvimento com Vorcaro e retira dele o Inquérito das Fake News. Magistrado também impõe revés a Mendonça, ao suspender afastamento do diretor-geral da PF

O presidente do STF, ministro Edson Fachin - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
O presidente do STF, ministro Edson Fachin - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Com o Supremo Tribunal Federal (STF) imerso no seu mais profundo conflito desde a redemocratização, o presidente da Corte, Edson Fachin, agiu para tentar estancar a crise. Em três despachos, nessa quarta-feira, o magistrado suspendeu decisões monocráticas dos ministros André Mendonça e Flávio Dino sobre o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; manteve o dirigente da corporação no cargo; e marcou para a próxima terça-feira (15/9) uma sessão do plenário com o objetivo de definir se haverá abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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A sessão está marcada para as 10h. No texto, Fachin não diz se será aberta e transmitida ao vivo, como de praxe. Mas a tendência é de que ocorra com debates públicos e com possibilidade de cobertura por parte da imprensa.

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Também nessa quarta-feira, Fachin removeu Moraes da relatoria do Inquérito das Fake News. O ministro conduzia o caso desde 2019, após ser escolhido pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli. A diligência foi aberta para apurar "fake news e ataques contra a Corte". Com a decisão, o inquérito ficará sob responsabilidade do próprio Fachin.

As decisões do presidente do STF anularam tanto a ordem de Mendonça que determinou o afastamento de Andrei Rodrigues do comando da PF — sob a alegação de que a permanência do dirigente no cargo poderia comprometer as investigações sobre a produção de relatórios de inteligência considerados irregulares — quanto a ordem de Dino de reintegrar Rodrigues às suas funções.

"É grave o quadro em que decisões de ministros passam a ser desafiadas horizontalmente, mormente quando pendentes, tanto o julgamento em curso no âmbito da Segunda Turma deste Tribunal, quanto o pedido de suspensão de liminar que se encontra sob apreciação desta Presidência", escreveu Fachin em uma das decisões.

Segundo enfatizou o ministro, "a Presidência tem o dever de zelar pela preservação da integridade da Corte e tem a convicção de que o faz e fará, nos termos do art. 13, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal". "Todos os elementos contidos nas decisões proferidas até o presente momento evidenciam que os fatos merecem a devida elucidação. Há especial dever de assegurar a integridade e a adequada direção dos trabalhos desta Corte", ressaltou, no despacho.

O magistrado destacou que a situação envolvendo a guerra de liminares configuram "lesão à ordem" pública e ao tribunal. "Considero necessária a suspensão das decisões ora analisadas, porquanto, para além de qualquer juízo meritório sobre o afastamento ou não de autoridades, o qual será realizado oportunamente, cumpre obstar quadro de conflitos e sobreposições processuais que, por si só, configuram lesão à ordem pública e à integridade deste Tribunal", completou. 

As ordens de Fachin ocorrem em meio aos embates entre Moraes e Mendonça no contexto das investigações sobre o esquema de fraudes do Banco Master. Moraes incluiu o colega no Inquérito das Fake News, acusando-o de crime de responsabilidade, improbidade administrativa e abuso de autoridade.

O inquérito das fake news é considerado um dos mais polêmicos da Corte e que empoderou Moraes com relação aos demais ministros. Na época de abertura do procedimento, a Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Raquel Dodge, defendeu mais de uma vez que a investigação fosse arquivada. O sucessor, Augusto Aras, posicionou-se pela constitucionalidade. Em uma votação no plenário, o Supremo decidiu manter o inquérito por 10 votos a 1, em uma análise que tratava de uma ação da Rede Sustentabilidade pedindo o arquivamento.

O ex-presidente Jair Bolsonaro — preso por tentativa de golpe de Estado e outros crimes — e seus aliados foram alvos de ações realizadas no âmbito do inquérito. Neste ano, Moraes usou o procedimento para quebrar o sigilo do jornalista Luís Pablo, do Maranhão. Ele atendeu pedido do ministro Flávio Dino, que alega perseguição por parte do comunicador.

 

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Renato Souza, Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 10/09/2026 03:55
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