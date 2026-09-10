Janja chama Lula de "ungido de Deus" em comício no Piauí

"Esse, sim, é o homem que quer que todos tenham uma vida digna", disse Janja sobre Lula em indireta a Mendonça - (crédito: AFP)

A primeira-dama Janja da Silva afirmou, na quarta-feira (9/9), durante comício em Teresina (PI), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o “verdadeiro ungido de Deus”. A declaração ocorreu durante um discurso em defesa do governo e de críticas à família Bolsonaro.

“Com muito trabalho e dedicação, o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome mais uma vez, em tempo recorde. Fortaleceu a saúde, a educação, a cultura e a economia. Proporcionou novas oportunidades para nós, para nossas crianças e jovens, para mães idosas. Esse é o verdadeiro ungido de Deus. Esse, sim, é o homem que quer que todos tenham uma vida digna”, afirmou Janja.

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A expressão usada pela primeira-dama ocorre em meio à repercussão em torno do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta semana, o magistrado determinou o afastamento de Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da Polícia Federal e passou a ser tratado por lideranças evangélicas como “ungido” de Deus.

Mendonça também ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram em uma semana após a divulgação de vídeos dirigidos ao público evangélico e exibidos em cultos.

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No comício no Piauí, Janja também direcionou críticas à família Bolsonaro, afirmando que o grupo não teria propostas para o Nordeste.

“Eles não têm projeto. Se dependesse dos Bolsonaro, os nordestinos estavam comendo capim, vocês lembram disso. A família não tem projeto para este país”, declarou.

A primeira-dama ainda associou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a dificuldades enfrentadas pela população nas áreas de alimentação e saúde. Bolsonaro é pai de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência e principal adversário de Lula.

“O Brasil em que as mulheres tiveram que ir para fila do osso para conseguir alimentar suas famílias. No governo da família Bolsonaro, nós vivemos o Brasil das filas dos hospitais, do abandono e do medo. O Brasil da barbárie. Eles acham que a gente não tem memória”, completou Janja.