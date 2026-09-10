Tebet cobra investigação sobre destinatários dos cartões de crédito de Vorcaro

"Os brasileiros têm o direito de saber: para quem Daniel Vorcaro distribuiu cartões de crédito com limites de centenas de milhares de reais?", questiona Simone Tebet - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Candidata ao Senado por São Paulo e apoiadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (PSB) cobrou, nesta quinta-feira (10/9), a identificação de todos os beneficiários de cartões de crédito que teriam sido distribuídos por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

A manifestação ocorre em meio ao avanço das investigações sobre as relações financeiras mantidas pelo banqueiro.

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Em publicação nas redes sociais, Tebet questionou quem teria recebido cartões com limites de centenas de milhares de reais e defendeu que as apurações alcancem todos os envolvidos, independentemente de vínculos políticos.

“Os brasileiros têm o direito de saber: para quem Daniel Vorcaro distribuiu cartões de crédito com limites de centenas de milhares de reais?”, escreveu.

A candidata mencionou informações sobre cartões com limite de R$ 300 mil que teriam sido autorizados por Vorcaro e afirmou que as investigações vêm revelando relações financeiras cada vez mais profundas envolvendo o dono do Master.

“Quem mais recebeu? Qual era o critério? O que foi oferecido em troca? Transparência não pode ter CPF selecionado, precisamos investigar e investigar TODOS os envolvidos”, acrescentou.