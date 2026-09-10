InícioPolítica
OPERAÇÃO DA PF

Mário Frias critica operação e diz que emenda de R$ 2 milhões é regular

"Emenda pública, registrada, transparente e que qualquer um pode consultar no Portal da Transparência", afirmou o parlamentar nas redes sociais

Nas redes sociais, o deputado federal criticou a operação e disse que não teve acesso ao inquérito - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Nas redes sociais, o deputado federal criticou a operação e disse que não teve acesso ao inquérito - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) usou as redes sociais para criticar a operação relacionada ao financiamento do filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Alvo da ação, ele afirmou que a emenda de R$ 2 milhões citada na investigação foi destinada a projetos esportivos e de letramento digital. “Emenda pública, registrada, transparente e que qualquer um pode consultar no Portal da Transparência”, afirmou o parlamentar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Polícia Federal, porém, diz ter encontrado indícios de que documentos relacionados a contratos financiados com recursos de emendas parlamentares teriam sido produzidos posteriormente para dar “aparência de regularidade” a contratações que já haviam sido realizadas.

 
 
 
Ver esse post no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Mario Frias ???????? (@mariofriasoficial)

Para a PF, os elementos indicam uma possível tentativa de reconstruir posteriormente a documentação das operações. “Tais circunstâncias indicam possível produção extemporânea de documentos, retrodatação de arquivos e criação artificial de justificativas destinadas a neutralizar os questionamentos surgidos no curso das investigações”, registra o documento.

Além disso, o parlamentar afirmou que os advogados que o representam não tiveram acesso ao inquérito, o que, segundo ele, a defesa tenta obter “há meses”. “Como pode se defender de algo sem ler? A gente descobre o que estão dizendo pelo jornal, no mesmo dia que sua porta é arrombada”, relatou.

Frias também afirmou que a emendas parlamentar "não é dinheiro que passa pela mão do deputado". "Ela vai do Tesouro para o órgão executor, que aprova previamente um plano de trabalho e fiscaliza a prestação de contas. Se há alguma nota que a CGU quer verificar, isso se resolve com documentação, não com uma operação em ano de eleição", afirmou.

  • Google Discover Icon

Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

Por Rafaela Soares
postado em 10/09/2026 18:39 / atualizado em 10/09/2026 19:36
SIGA
x